Kırşehir'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kentteki bazı kuyumcular, iş yerlerine gelen H.D'nin hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan H.D'nin üzerinde 3 sahte altın bilezik, 25 gram 24 ayar has altın ve 27 bin 750 lira bulundu.

H.D. ile hareket ettikleri ve Aksaray'da bulundukları belirlenen G.Y. ve M.T. de Kırşehir ve Aksaray polisinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 5 sahte altın bilezik, 26 gram 24 ayar has altın, 5 bin 600 lira, sahte altın ürünleri, 10 kredi kartı, 3 cep telefonu, 4 sim kart, bir miktar uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin farklı illerden temin ettikleri sahte altınları Ankara çevresindeki illerde bozdurdukları, dikkat çekmemek için de kuyumculara kadın zanlıların gittiği öğrenildi.