Kırşehir'de mandırıya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü

Kırşehir'de, besici Ali Eroğlu'na ait (40) mandıraya giren kurtlar, 40 tane koyunu öldürdü, 30 koyun da mandıradan kayboldu.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir mandırada meydana geldi. Besici Ali Eroğlu'na ait mandıraya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü.

Mandırada bulunan 30 koyun ise kayboldu. Mandıra sahibi Ali Eroğlu, "Sabah saatlerinde mandıraya girdiğimde 40 hayvanımın telef olduğunu, 30 hayvanımın da kayıp olduğunu gördüm. 80 koyundan 40 tanesi parçalanmış, 30 tanesi de kayıp hala bulamadık. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.