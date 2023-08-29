Kırşehir'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti
Kırşehir'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, B.D. yönetimindeki 06 BJ 3229 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda karşı tarafa geçmek isteyen yayalar Çilem A. ile (38) akrabası N.A'ya (33) çarptı.
Yaralanan Çilem A. ve N.A, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamayan Çilem A, Sanayi Camisi'nde ikinde vakti kılınan cenaze namazının ardından Ökse Mezarlığında defnedildi. N.A'nın tedavisi sürüyor.