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Kırşehir'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti

Kırşehir'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2023 17:37
  • Giriş: 29.08.2023 17:37
  • Güncelleme: 29.08.2023 17:37
Kaynak: AA
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Kırşehir'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, B.D. yönetimindeki 06 BJ 3229 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda karşı tarafa geçmek isteyen yayalar Çilem A. ile (38) akrabası N.A'ya (33) çarptı.

Yaralanan Çilem A. ve N.A, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamayan Çilem A, Sanayi Camisi'nde ikinde vakti kılınan cenaze namazının ardından Ökse Mezarlığında defnedildi. N.A'nın tedavisi sürüyor.

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