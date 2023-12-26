Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
Kaynak: AA
Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
M.A (57), işten çıkıp Akpınar ilçesine bağlı Karova köyündeki evine geldiğinde eşi Ş.A (55) ve annesi M.A'yı (75) hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ş.A'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Ambulansla Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. ise tedavi altına alındı.
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