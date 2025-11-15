Kırşehir'de yem karma makinesine düşen işçi öldü
Kaynak: DHA
Kırşehir'de bir mandırada yem karma makinesine düşen Afganistan asıllı işçi M.M.İ. (26) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Boztepe ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir mandırada meydana geldi.
Mandırada çalışan Afganistan asıllı M.M.İ., yem karma makinesine yem döktüğü sırada içine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yem karma makinesinden işçi M. M.İ'nin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin incelemesinin ardından M.M.İ'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.