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Kırşehir'de zincirleme kaza: 9 yaralı

Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 24.11.2024 13:40
  • Giriş: 24.11.2024 13:40
  • Güncelleme: 24.11.2024 13:41
Kaynak: DHA
Kırşehir'de zincirleme kaza: 9 yaralı
Fotoğraf: DHA

Kırşehir'de Mucur kara yolunda 9 araç kaza yaptı. Zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir-Mucur kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi.

Kazada 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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