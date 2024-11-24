Kırşehir'de zincirleme kaza: 9 yaralı
Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Kırşehir'de Mucur kara yolunda 9 araç kaza yaptı. Zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir-Mucur kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.
Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi.
Kazada 9 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.