Kırşehir FK, 2. Lig’den düştü

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, Serik Spor maçının ardından matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.

Deplasmanda oynanan Serik Belediye Spor maçının ardından matematiksel olarak umudunu yitiren Kırşehir FK, iki sezon sonra TFF 3. Lig’e düştü. Oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 21 mağlubiyet alan Kırşehir temsilcisi, 22 puanla Bursaspor ve Adıyaman FK ile birlikte ligin bitimine 3 hafta kala düşmeyi garantiledi.

Kırşehir FK’yı iki sezondur Çağatay Han Torun yönetiyordu.