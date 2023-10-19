Kırşehir FK, 8 maç sonra galip geldi

TFF 2. Ligde mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü; 8 maç sonra galip geldi.

Ahi Stadında oynanan maçta yeşil beyazlıların tek golü 15. dakikada Dinçer’den geldi. 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırşehir FK, şimdiye kadar oynadığı 9 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Ligde 5 puanla 17. sırada bulunan yeşil beyazlı takımda, Altınordu takımına karşı gelen galibiyetle ligde kalma umutları da yeşerdi.

Yeşil beyazlı kulüpte geçtiğimiz günlerde kötü gidişattan dolayı Teknik Direktör Ahmet Duman istifa etmiş yerine Ekrem Al getirilmişti.