Kırşehir halkının zaferi: Maden projesi durduruldu

Kırşehir’in Boztepe ilçesindeki Çimeli ve Körpınar köylerini kapsayan tarım, mera ve hazine arazilerinde yapılması planlanan altın madeni projesi, İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısında çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci durduruldu.

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas İnşaat ile Koç Holding’e bağlı Demir Export’un ortaklığındaki Defaş Madencilik tarafından yürütülen proje, halkın ve yaşam savunucularının tepkisiyle karşılaştı. Maden sahası, 2 bin 252 hektarlık bir alana yayılıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katıldı. Toplantıda projenin çevresel ve sosyal etkilerinin ciddi riskler taşıdığı belirtilerek ÇED sürecinin durdurulması kararı alındı.

Yaşam savunucuları ve bölge halkı, Bakanlık önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla projeye olan tepkilerini dile getirdi.

Açıklamada, siyanür ve diğer kimyasal maddelerin kullanımıyla su kaynaklarının kirleneceği, tarım arazilerinin yok olacağı ve Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nin tehdit altında olduğu vurgulandı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da altın madenciliğinin doğaya ve insan yaşamına büyük zararlar verdiğini vurguladı. Ekicioğlu, “Altın madenciliği, çevreye ciddi zararlar veren bir eko-kırım sistemidir. Seyfe Gölü’nün kuş cenneti statüsü ve tarım-hayvancılık açısından önemi görmezden geliniyor. Bu proje yalnızca Kırşehir’i değil, çevre illeri ve Kızılırmak havzasını da etkileyecek. Kırşehir halkı olarak tarımımıza, hayvancılığımıza, geleceğimize sahip çıkacağız” dedi.

"MEMLEKETE KÖTÜLÜK YAPILMAYA ÇALIŞIYOR"

Bölge halkının mücadelesine SOL Parti’den de destek geldi.

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer yaptığı açıklamada, şunları belirtti: