Kırşehir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Kırşehir kura çekim tarihi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir’de hayata geçirilecek konutlar için beklenen kura sürecinde geri sayım başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce vatandaş “Kırşehir TOKİ kura çekimi ne zaman?” ve “TOKİ Kırşehir kura çekim tarihi hangi gün?” sorularına yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvimle birlikte Kırşehir kura günü netlik kazandı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KIRŞEHİR DETAYLARI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan kapsamlı bir proje olarak yürütülüyor. Bu proje kapsamında Kırşehir merkez ve ilçelerinde toplam 1.633 sosyal konut inşa edilecek.

Kapsam: 500 bin sosyal konut projesi

İl: Kırşehir

Toplam konut sayısı: 1.633

Konutlar: Merkez ve ilçelerde

TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

En çok merak edilen sorunun yanıtı resmi olarak açıklandı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir için kura tarihi belli oldu.

Kırşehir TOKİ kura çekim tarihi ve saati

Buna göre TOKİ Kırşehir kura çekimi 4 Şubat tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Kura çekilişiyle birlikte hak sahibi olan vatandaşlar belirlenecek.

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Kırşehir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Kura listeleri ve başvuru durumu sorgulaması TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar başvuru sonuçlarını ilgili ekran üzerinden kontrol edebiliyor.

KIRŞEHİR TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı tüm illerde olduğu gibi Kırşehir’de de benzer şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Kırşehir TOKİ 1+1 konut fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Kırşehir TOKİ 2+1 (65 m²) konut fiyatları

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Kırşehir TOKİ 2+1 (80 m²) konut fiyatları

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerinin belirlendiği iller arasında şunlar yer alıyor:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın ve Elazığ.

Bu illerde yapılan kura çekimleri sonucunda toplam 148.083 vatandaş TOKİ sosyal konutlarında hak sahibi oldu.

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ HAKKINDA ÖNE ÇIKAN BİLGİLER

3-8 Şubat tarihleri arasında 10 ilde kura çekimi yapılacak.

Bu haftaki çekilişlerin ardından 51 ilde kura süreci tamamlanmış olacak.

Kura sonuçları TOKİ’nin resmi duyuruları doğrultusunda ilan ediliyor.

3-8 Şubat kura takvimi Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale illerini kapsıyor.

Kırşehir TOKİ kura çekimi saat kaçta yapılacak?

TOKİ Kırşehir kura çekimi 4 Şubat tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte hak sahibi olan vatandaşlar açıklanacak.

Kırşehir TOKİ kurasına kimler katılacak?

Başvurusu kabul edilen ve TOKİ tarafından belirlenen şartları sağlayan adaylar Kırşehir TOKİ kura çekilişine katılacak. Başvurusu reddedilen adaylar kura sürecine dahil edilmiyor.

Kırşehir TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Kırşehir TOKİ kura sonuçları, TOKİ tarafından yapılan resmi duyurular aracılığıyla ilan ediliyor. Hak sahipleri sonuçları TOKİ’nin resmi platformları üzerinden takip edebiliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kaç hak sahibi belirlendi?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında şu ana kadar 42 ilde yapılan kura çekimleriyle toplam 148.083 vatandaş hak sahibi oldu.

TOKİ kuraları ne zaman tamamlanacak?

Bu haftaki kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından toplam 51 ilde kura süreci sona erecek.