Kırşehir’de 149 litre sahte alkol ele geçirildi



Edinilen bilgilere göre, ekipler merdiven altı imalathanelerde sahte alkol üreterek piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda, Ö.K., B.T. ve B.Ş. isimli şahıslara ait adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 86 şişe ve bidonda bulunan 149 litre sahte alkol ele geçirildi.