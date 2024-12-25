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Kırşehir’de 149 litre sahte alkol ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda 149 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 23:54
  • Giriş: 25.12.2024 23:54
  • Güncelleme: 25.12.2024 23:54
Kaynak: İHA
Kırşehir’de 149 litre sahte alkol ele geçirildi


Edinilen bilgilere göre, ekipler merdiven altı imalathanelerde sahte alkol üreterek piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda, Ö.K., B.T. ve B.Ş. isimli şahıslara ait adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 86 şişe ve bidonda bulunan 149 litre sahte alkol ele geçirildi.

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