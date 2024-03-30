Kırşehir’de 177 bin 668 kişi oy kullanacak
Kaynak: İHA
Kırşehir’de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak.
Kırşehir’de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir’de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Kırşehir 322 sandıkta 101 bin 543 seçmen, Akçakent’te 4 sandıkta 752 seçmen, Akpınar 10 sandıkta 2 bin 331 seçmen, Boztepe 9 sandıkta 2 bin 454 seçmen, Çiçekdağı 30 sandıkta 7 bin 204 seçmen, Kaman 58 sandıkta 17 bin 524 seçmen, Mucur 34 sandıkta 9 bin 836 seçmen.