Kırşehir’de altın yetmedi: Şimdi de jeotermal kaynak arayacaklar

İlayda SORKU

Vahşi madencilik projelerinin hedefinde olan Kırşehir’de şimdi de geniş bir alan jeotermal aramaya açılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Boztepe ilçesinde 4 bin 319 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihale yoluyla aramaya açılacağı duyuruldu. Karar, bölgenin son yıllarda artan enerji ve maden projeleriyle birlikte yeni bir müdahale alanına dönüştüğünü ortaya koydu.

Eylül 2024’te AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı sınırlarının yarı yarıya düşürülmesi ve tarım arazileri ile sazlıkların koruma alanı dışında bırakılmasının ardından altın ve gümüş madeni projeleri için harekete geçildi.

Ardından maden sahalarının, Kızılırmak Havzası’nı tehdit ettiğine ilişkin rapor hazırlayan Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi amacın ileride verilecek maden ruhsatları için kolaylık sağlamak ve çalışmaları olabildiğince hızlandırmak olduğunu belirterek Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte hukuki süreç başlattı.

Açılan dava kapsamında mahkeme bilirkişi keşfi talep etti. Oluşturulan heyette şehir plancısı bulunmaması üzerine ŞPO itiraz etti, mahkemeyse itirazı reddetti. Keşif 6 Nisan’da yapıldı.

BASKI ARTACAK

Dava dilekçesinde, gölün koruma alanının daraltılmasıyla birlikte ciddi bir tehdit altına girdiği belirtildi. Ayrıca, bölgedeki projelere dikkat çekilerek “Göl’ün çevresinde en az 4 altın/gümüş madeni açılmak istendiği, alanda faaliyet yürütecek firmaların sondaj faaliyetlerine başladıkları bilinmektedir” denildi.

Meslek odaları, sınır daraltma kararının yapılaşma ve madencilik faaliyetlerinin önünü açtığını vurguladı. Dilekçede, “Sınır dışına çıkarılan, koruma değeri yüksek olan ve hiçbir müdahalenin yapılmaması gereken doğal alanların (tarım arazileri ve sazlıklar gibi) yapılaşma baskısı altında kalması söz konusu olacaktır” denildi.

‘KAYGILARIMIZ DOĞRULANDI’

Kararı BirGün’e değerlendiren ŞPO Ankara Şubesi YK Üyesi Murat Yıldız, “Koruma alanı sınırının daraltıldığı dönemde açıklamalarımızda, raporlarlarımızda ve açtığımız davada kararın maden faaliyetlerini teşvik edici etkisine dikkat çekmiştik. İhalesine çıkılan jeotermal kaynak için ruhsat arama izni, ne yazık ki bu kaygılarımızı doğrulamıştır” dedi. “Siyanür türevi kimyasallarla yürütülen ve doğal değerlerin geri dönüşü olmayan kaybına yol açacak maden arama faaliyetlerine şimdi de tarım topraklarını ve köylülerin geçim kaynaklarını tehdit eden jeotermal arama faaliyetleri eklenmiştir” diyen Yılmaz, şöyle konuştu: “Bu gelişmeyi, ülkemizin dört yanında süregelen; doğal varlıkları tahrip eden, insanların yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını yok eden çevre yıkımından bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Süreci yakından takip edecek ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”