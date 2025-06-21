Kırşehir’de aranan şahıs yakalandı

Kırşehir’de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Ankara Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde; ’Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ ile ’Gece Vakti Silahlı Yağma’ suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. yakalandı. Yapılan kimlik kontrolü ve GBT sorgusunda şahsın ayrıca 16 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.G., işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.