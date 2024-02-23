Kırşehir’de evin önünde ateş açanlar gözaltına alındı

Kırşehir’de, bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı.

Olay, Ahi Evran Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.K., H.G. ve A.D.G.’nin evine giderek tehdit ve hakaret etti.

Pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçan K.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası Kervansaray Mahallesi’nde otomobiliyle seyir halinde iken yakalandı.

Şüpheliyle birlikte olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ve 47 adet dolu kartuş ele geçirildi.