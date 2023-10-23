Kırşehir’de kamyonet kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

KIRŞEHİR’de, kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale yolu Hamit köyü yakınlarında meydana geldi.



H.S (49) idaresindeki 06 ACV 562 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Y.D (35) yönetimindeki 71 ACR 088 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü H.S ve yanında yolcu olarak bulunan V.Ş (71) hayatını kaybederken, kamyonda bulunan sürücü ile yolcular M.Ş (34) ve U.Ç (32) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.