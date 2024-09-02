Kırşehir’de okul servis ücretlerine zam

Kırşehir’de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrenci servis ücretleri fiyatları zamlandı.

Geçtiğimiz dönemde bin 400 TL olan taşıma ücretleri, 2024 - 2025 yılı için bin 750 TL olarak açıklandı.

Fiyat belirlenmesinde mesafe ayrımı gözetilmezken il genelinde özel okullar dışında tek fiyat listesi uygulanıyor.

Velilerin, çocuklarının okul servisi hizmetinden yararlanabilmesi için belirtilen ücreti ödemeleri ve sözleşmelerini yenilemeleri gerekiyor.

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