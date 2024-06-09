Kırşehir’de yağışların etkisiyle tarım alanları zarar gördü

Kırşehir’de etkili olan yağışlar; özellikle Irmak bucağı bölgesinde tarım alanlarında hasara neden oldu.

Yetkililer, yağışların şiddetlenmesiyle bazı tarım alanlarının zarar gördüğünü bildirdi.

Irmak bucağında bulunan çiftçiler; tarlalarındaki ürünlerin su altında kaldığını ve bu durumun verimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin zarar gören alanları inceleyerek raporladığı ve çiftçilere gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri; yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini belirterek, çiftçileri ve bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer; olumsuz hava şartlarından etkilenen yurttaşları, ilgili kurumlara başvurmaları konusunda bilgilendirdi.