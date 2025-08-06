Kırşehir’i talan ettirmeyiz

Kırşehir’de altın madenciliğine tepki gösteren yaşam savunucuları ve bölge halkı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde açıklama yaptı. İnceleme değerlendirme komisyonu toplantısı öncesi yapılan açıklamaya CHP’li vekillerin yanı sıra, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da destek verdi. Protestocular sık sık ''Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Kırşehir’de maden istemiyoruz”, “Maden yasası geri çekilsin” sloganları attı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan yaptığı konuşmada, “Şehrimizi altın madencilerinin talan etmesine izin vermeyeceğiz. Kırşehir’i bilenler, o altın madeni yerini bilirler, çok büyük bir alan. Kırşehir’i zehirleyecek bir alan. Hem siyanürün kullanılması, hem kimyasal maddelerin kullanılması, içme sularına karışma ihtimalinin çok yüksek olması Kırşehir’e büyük zararlar vereceğini hem biz söylüyoruz, ben bir doktorum, bilim adamıyım hem de uzmanlar söylüyor. İnsanları vicdana davet ediyoruz” dedi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mahkeme kararı ile bu inceleme değerlendirme komisyonuna dahil olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Şu anda inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı için buraya, Bakanlıkta savunma yapmaya geldik. Buraya bizi dahil etmediler. Mahkeme kararıyla bu inceleme değerlendirme komisyonuna dahil olduk. Yerel yönetimler içerisinde Türkiye’de, bu işe bu kadar karşı çıkan bir belediye başkanı olmadığını gördük. Bir 'Ekonomik Tetikçinin İtirafları' kitabını okumanızı öneririm, ülkeler nasıl sömürülür, nasıl talan edilir anlatıyor. Şu anda Kırşehir’de yapılanın aynısını görürsünüz.”

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, mücadeleye devam edeceklerini şu ifadelerle anlattı: ''Bugün hepimiz Kırşehir için buradayız. Kırşehir’in çevresini doğasını ve bu talan siyasetini engellemek için buradayız her gün bir konu konuşuyoruz. Türkiye’nin çevresi, Türkiye’nin suyu Türkiye’nin toprakları... Bunlar hepimizin suyu hepimizin toprağı. Bugün Kırşehir’in ama aynı zamanda tüm Türkiye’nin... Bu kadar doğal güzelliği olan bu şehirde, kuş cennetine çok yakın bir yerde bu madeni çıkartmak, fayda-zarar hesabı yapmamak demektir. Siz getirip bu madeni tarımın, hayvancılığın, suyun ortasına koyarsanız, biz de toplum olarak buna 'hayır' deriz. Bugün de burada Kırşehirli kardeşlerimizin yanındayız. Mücadelemiz devam edecektir."