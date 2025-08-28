Kırtasiye sepeti zehir saçıyor

Okullar açılmadan velilerin cüzdanı boşaldı, çocukların sağlığı ise büyük risk altında. BirGün’ün geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği “İlk ders defterinde borç listesi var” haberinde olduğu gibi, en ucuz kırtasiye malzemeleriyle bile bir okul çantasını doldurmanın maliyeti 6 bin TL. Biraz kaliteli ürün eklendiğinde bu rakam 12 bin TL’ye ulaşıyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler, mecburen ucuz alışveriş sitelerine yöneliyor. Ancak bu kez de çocukların sağlığı tehlikeye atılıyor.

EŞİTSİZLİK BÜYÜYOR

Ankara Tabip Odası, kırtasiye ürünlerinde kullanılan fitalat, benzen, azo boyalar ve ağır metallerin uzun süreli maruziyette kanser, karaciğer hastalıkları, hormon bozuklukları ve bağışıklık sorunlarına yol açtığını açıkladı.

Tabip Odası, OECD verilerini hatırlatarak Türkiye’nin öğrenci başına en az harcama yapan ülkeler arasında olduğunu belirtti. Milli gelirden eğitime ayrılan pay OECD ortalamasının altında kalırken, faturanın dar gelirli ailelere çıkarıldığı vurgulandı. Tabip Odası, TSE ve CE işareti taşımayan ürünlerin ciddi risk barındırdığına dikkat çekti. Çanta, beslenme kutusu, pastel boya, suluboya ve silgilerde kullanılan kimyasalların çocuklarda alerji, egzama, sinir sistemi ve üreme sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Odadan yapılan açıklamada, OECD’nin "Bir Bakışta Eğitim 2024" raporuna göre Türkiye’nin tüm eğitim kademelerinde öğrenci başına en düşük harcama yapan OECD ülkeleri arasında bulunduğuna, Türkiye’de GSYH’nin yüzde 4,2’si eğitim kurumlarına harcanırken, diğer ülkelerin ortalamasının yüzde 4,9 olduğu belirtildi. Açıklamada, "Eğitimdeki özelleştirmeci anlayış, dar gelirli haneler ile ekonomik durumu iyi haneler arasındaki makası açmakta. Üniforma, eşofman takımı, ayakkabı, ders kitapları, kırtasiye malzemeleri, diğer eğitim araç ve gereçlerinin yer aldığı ortalama okul alışverişi sepetinin tutarı asgari ücrete yaklaşmış durumdadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi: "Ekonomi politikaları ve eğitim politikalarındaki piyasacı anlayış nedeniyle kamunun eğitime ayırdığı kaynak yetersiz kalırken, eğitimin finansmanında özel harcamaların payı artmaktadır. Kırtasiye malzemelerinin yapımında yayınlaşan zararlı maddelerin kullanımı pek çok hastalığa ve sağlık sorununa davetiye çıkarmaktadır."

KAMUSAL DENETİM ŞART

Tabip Odası, Sağlık ve Ticaret Bakanlığı’nı denetim görevini yerine getirmeye çağırdı. Açıklamada şu talepler öne çıktı:

• Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu araç-gereçler ücretsiz sağlansın,

• Kırtasiye ürünlerinde KDV %1’e düşürülsün,

• Okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek ve süt desteği verilsin,

• Sosyal adaleti güçlendiren politikalar hayata geçirilsin.