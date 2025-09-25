Kırtasiye ve beslenme desteği sürüyor

Eğitime destek projesi kapsamında; Ataşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme ve kırtasiye ihtiyaçları bu eğitim öğretim döneminde de karşılanıyor. İhtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine beslenme paketleri dağıtan Ataşehir Belediyesi, geçtiğimiz eğitim – öğretim döneminde yaklaşık olarak 263 bin beslenme paketini öğrencilere ulaştırdı.

Gelişim çağındaki ilkokul çocuklarının daha iyi beslenebilmeleri ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için hazırlanan beslenme paketleri, her hafta düzenli olarak ailelere ulaştırılmaya devam edecek. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmeleri amacıyla haftanın beş günü ulaştırılan beslenme paketlerinin içerisinde; sandviç, peynir, süt, meyve, kek, helva ve kuruyemiş gibi gıdalar yer alıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlama amacıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına yönelik çanta, kırtasiye ve çeşitli eğitim materyalleri desteği de sağlıyor.

1. sınıftan 5. sınıfa kadar eğitim gören öğrencilere eğitim materyali desteği sağlayan Ataşehir Belediyesi, kırtasiye malzemelerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması amacıyla ilçe genelinde bulunan birimlerinde dağıtım noktaları oluşturdu.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler, bu dağıtım noktalarına gelerek, çocuklarının kırtasiye ve okul malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Eğitim materyali içerisinde; sırt çantası, beslenme çantası, kalemlik, defter, resim defteri, boya kalemleri, makas, silgi, kalemtraş, kurşun kalemler ve yapıştırıcı yer alıyor.

Yeni başvuru da bulunmak isteyen aileler ise, Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü (0 (216) 570 50 00 - Dâhili 1014) arayarak ya da Ataşehir Belediyesi ana hizmet binasına gelerek, ilgili müdürlükle iletişime geçebilirler.