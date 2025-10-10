Kış çaylarında toksin riski: Nelere dikkat edilmeli?

Havaların soğumasıyla birlikte ilginin arttığı kış çaylarına karşı uzmanından uyarı geldi.

Prof. Dr. Alper Şener, "Kış çaylarında bir mantar türeyebiliyor. Bu çaylar toksin yani bir zehir salgılıyor. Bu toksin de karaciğer kanseri, uzun dönem kullanıldığında ise böbrek yetmezliği gibi tablolara sebep olabiliyor. Satın alırken aflatoksin taraması yapılmış olan etiket tercih edilmeli. Rastgele alıp tüketmek kardan çok zarar getirebilir" dedi.

"BİR AYDAN DAHA UZUN SÜRE KULLANMAK AKILCI DEĞİL"

Gribal hastalıkların yaygın olarak görüldüğü soğuk günlerde bağışıklığı güçlendirmek adına kış çaylarının sıklıkla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Şener, "Kış çaylarında bir mantar türeyebiliyor. Bu çaylar toksin yani bir zehir salgılıyor. Bu toksin de karaciğer kanseri, uzun dönem kullanıldığında ise böbrek yetmezliği gibi tablolara sebep olabiliyor. Kış çaylarına geniş bir yelpazede bakmak gerekiyor. Satın alırken aflatoksin taraması yapılmış olan etiket tercih edilmeli. Rastgele alıp tüketmek kardan çok zarar getirebilir. Bazı kış çayı türlerinin beklenmeyen etkileri olabilir. Adaçayı gibi bazıları östrojen içeriyor. Erkeklerde farklı, kadınlarda farklı yan etkileri çıkabilir. Kış çayını bir aydan daha uzun süre kullanmak akılcı değil" ifadelerini kullandı.

"MANTAR TARAMASI YAPILMIŞ OLMALI"

Bilimsel olarak da kış çayı ya da ılık suyun faydaları konusunda bazı tartışmaların sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Şener, "Kış çaylarının ciddi bir üstünlüğü yok. Mantar taraması yapılmış olan çaylara dikkat etmek gerekir. Poşet formunda olanlarda mikro artık ürünler bağırsakları bozabiliyor. Bu da toksinlerin emilimini arttırıyor. 'Kış çayı' deyip geçmemek gerekiyor. En doğalı sıcak suyun içine atılacak olan limon, zencefil ve tarçındır. Bunlarda riskler minimum düzeydedir" açıklamalarında bulundu.

C VE D VİTAMİNİ TAKVİYESİ

Kış aylarında vitamin düzeyine bakılmasını da öneren Prof. Dr. Şener, doktor kontrolünde C ve D vitamin takviyesi alınabileceğini dile getirerek, "Gribal enfeksiyonlarda tek etkinliği gösterilen C vitaminidir. C vitamini içeriğini arttırmak gerekiyor. Tablet formunda da alınabilir. Suda eriyenler de alınabilir. Bütün vitamin ailesi içinde gribal enfeksiyona faydası olan D vitamini de var. D vitamini eksikse yani 20'nin altındaysa ölçümle yerine koymakta fayda var. Fazlası da zehirleme yapabilir. Yani kemik erimesine ve böbrekte, safra kesesinde taş birikimine neden olabilir. Bir hekim kontrolünde almakta fayda var. Kış döneminde güneş etkisi de kayboluyor" diye konuştu.