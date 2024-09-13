Kış gelmeden zamlar gelecek

Katıldığı bir programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir modele geçileceğini belirtti. Bayraktar, geçilmesi öngörülen modeli, “Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz” ifadeleriyle özetledi. Bakan Bayraktar'ın açıklaması, “Gerçek ihtiyaç sahibi kişiler nasıl seçilecek?” tartışmasını da beraberinde getirdi.

OECD Haziran 2024 verilerine göre, Türkiye'nin yıllık yüzde 89,8'lik enerji enflasyonu ile listenin ilk sırasında yer aldığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu “Sayın Bayraktar’ın ağzında, ‘Gerçek maliyetlerin karşılandığı model’ diye bir bakla var. Belli ki daha kış gelmeden elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet desteği kaldırılıp faturalara en az yüzde 50 zam gelecek. Bu kış yurttaş için zor geçecek” dedi.

"YURTTAŞIN SIRTINA YENİ FATURA YÜKLENECEK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakan’ın açıklamasına göre, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilerin faturaları artık maliyet esaslı yansıtılacak. Ancak açıklamaya detaylı baktığımızda birçok muğlak nokta olduğunu görüyoruz. Bu kişiler neye göre belirlenecek?"

Yurttaşın sırtına yeni faturalar yükleneceğini söyleyen Bakırlıoğlu, "2024 yılının sonunda ise bu sayının 6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyordu. Bu sadece elektrik faturasındaki durum. Doğalgaz desteğinde de rakamlar çok farklı değil. Faturalardaki desteğin kalkması durumunda bu sayının katlanarak artacağı da çok aşikar" sözleriyle tehlikeye dikkati çekti.