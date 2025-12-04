KIŞ GÜNDÖNÜMÜ TARİHİ 2025 | Günler Ne Zaman Uzayacak? En Uzun Gece Hangi Gün?

Aralık ayı gelince herkes aynı soruyu sormaya başlıyor: En uzun gece ne zaman? İşe, okula veya erken saatlerde yola çıkanlar için gündüz ışığının geri gelmesi büyük önem taşıyor. 2025 kış gündönümünde güneş nerede olacak, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak ve en uzun gece hangi güne denk geliyor — tüm cevaplar bu rehberde.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, Güneş ışınlarının Yerküre üzerindeki en güneydeki nokta olan Oğlak Dönencesine dik geldiği gündür. Kuzey yarımkürede bu tarih kışın başlangıcı ve yılın en kısa gündüzü, en uzun gecesi anlamına gelir. Ardından gündüzler kısmen uzamaya başlar; bu uzama yaz gündönümüne kadar devam eder.

2025 KIŞ GÜNDÖNÜMÜ VE EN UZUN GECE

2025 yılı için kış gündönümü ve en uzun geceyle ilgili kesin tarih şu şekildedir:

Kış gündönümü (2025): 21 Aralık 2025

21 Aralık 2025 En uzun gece: 21 Aralık gecesi, 21 Aralık'ı 22 Aralık’a bağlayan gece

Bu tarihten itibaren, kuzey yarımkürede gecelerin kısalma ve gündüzlerin uzama süreci başlar. Bu uzama, 21 Haziran 2026 tarihindeki yaz gündönümüne kadar devam eder.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Günler, 21 Aralık 2025’ten itibaren uzamaya başlar. Kış gündönümü sonrası Güneş’in gökyüzündeki açı değişimi nedeniyle gündüzler yavaş yavaş uzunluğunu artırır. Bu değişim hemen fark edilmeyebilir; özellikle enlem farkı ve hava koşulları süreyi hissettirmede etkili olur. Ancak astronomik olarak dönüş 21 Aralık’ta başlamıştır.

Bu Süreç Ne Kadar Sürer?

Günlerin uzaması, kuzey yarımkürede 21 Aralık’tan 21 Haziran’a kadar devam eder. Aradaki süreç boyunca gündüzler kademeli olarak uzar ve yılın en uzun günü 21 Haziran’da yaşanır.

GÜNDÖNÜMÜ TAKVİMİ — YIL İÇİNDEKİ KİLİT TARİHLER

Tarih Olay Kuzey Yarımküre Anlamı 21 Mart İlkbahar Ekinoksu Gündüz ve gece eşit; ilkbahar başlar 21 Haziran Yaz Gündönümü En uzun gündüz, yaz başlar 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu Gündüz ve gece eşit; sonbahar başlar 21 Aralık Kış Gündönümü En uzun gece, kış başlar (2025: 21 Aralık)

GÜNDÖNÜMÜ VE GÜN UZAMASI HAKKINDA PRATİK BİLGİLER

Hemen fark edilir mi? Küçük artışlar birkaç gün içinde hissedilmeye başlanır; belirgin fark haftalar içinde görülür.

Küçük artışlar birkaç gün içinde hissedilmeye başlanır; belirgin fark haftalar içinde görülür. Enlemin etkisi: Yüksek enlemlerde gece-gündüz farklılıkları daha çarpıcıdır; ekvatora yakın yerlerde değişim daha hafiftir.

Yüksek enlemlerde gece-gündüz farklılıkları daha çarpıcıdır; ekvatora yakın yerlerde değişim daha hafiftir. Hava koşulları: Bulutluluk gibi yerel hava koşulları, gün ışığını hissedilir biçimde etkiler.

Kış gündönümü 2025 hangi tarihte?

Kış gündönümü 21 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşir.

En uzun gece hangi gün olacak?

En uzun gece 21 Aralık gecesi — yani 21 Aralık'ı 22 Aralık’a bağlayan gece yaşanacaktır.

Günler ne zaman uzamaya başlar?

Günler 21 Aralık 2025'ten itibaren astronomik olarak uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran 2026’ya kadar devam eder.

Gündönümü her yıl aynı tarihte mi oluyor?

Genelde ekinoks ve gündönümü tarihleri sabit yakın tarihlerdedir (21-23 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık), ancak yıllara göre bir gün ileri veya geri oynama olabilir. 2025 için kış gündönümü 21 Aralık olarak kaydedilmiştir.

Gündönümü ile mevsim değişimi arasındaki fark nedir?

Gündönümü astronomik bir olaydır; mevsim değişimi bu olayın takvimsel karşılığıdır. Kış gündönümü olması kuzey yarımkürede kış mevsiminin başladığını gösterir.