Kış Olimpiyatı heyecanı başlıyor: Şimdiye kadar kaç sporcu katıldı?

İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta 25. kez düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'na bugüne kadar 34 binin üzerinde sporcu katıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) raporlarına göre geride kalan 102 yılda düzenlenen 24 olimpiyatta 23 bin 826'sı erkek, 10 bin 631'i kadın olmak üzere 34 bin 457 sporcu madalya için yarıştı.

Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924'te ilki gerçekleştirilen kış olimpiyatları, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Oyunlar, 1948'den itibaren günümüze kadar devam etti.

İTALYA 3'ÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ

İtalya, 102 yıllık tarihinde kış olimpiyatlarını 3. kez düzenleyecek. ABD, 4 kezle organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu.

Şu ana kadar 13 ülkenin ev sahipliği yaptığı oyunlar, ABD ve İtalya'nın yanı sıra Fransa'da 3, İsviçre, Norveç, Avusturya, Japonya ve Kanada'da ikişer kez, Rusya, Almanya, Yugoslavya, Güney Kore ve Çin'de de birer defa gerçekleştirildi.

2 BİN 871 SPORCU YARIŞACAK

İtalya'da düzenlenecek oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sporcu katılacak. Milano-Cortina 2026, en yüksek kadın sporcu sayısına (1338) ulaşılan organizasyon olacak.

Bugüne kadarki en yüksek katılıma ise 2 bin 922 sporcu ile PyeongChang 2018'de ulaşıldı.