Kış Olimpiyatları: Abdullah Yılmaz, kayaklı koşuda 80'inci oldu

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasik elemelerinde 80'inci sırayı aldı.

İtalya'daki oyunların 4. gününde kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemeleri, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Milli sporcu Abdullah Yılmaz, elemelerde 3 dakika 40.34 saniyelik derecesiyle 80'inci sırayı elde etti. Bu sonucun ardından ilk 30'a giremeyen milli kayakçı, çeyrek finale kalamadı.

Abdullah Yılmaz, 13 Şubat Cuma günü TSİ 13.45'te kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde mücadele edecek.

KLAEBO EN İYİ DERECEYİ ELDE ETTİ

Erkekler 10+10 kilometre skiatlonda altın madalya alan Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, 3.07.37'lik zamanıyla erkekler sprint klasik elemelerinin en iyi derecesini yaptı.

Oyunlarda şu ana kadar 6 altın madalyaya sahip Klaebo, Milano-Cortina 2026'da olimpiyat tarihine geçmeye çalışacak.

Klaebo, Norveçli sporcular Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış olimpiyatlarında en çok altın madalya kazanan (8) sporcu rekorunu kırmayı hedefliyor.