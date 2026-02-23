Kış Olimpiyatları Milano ve Cortina’da sona erdi

İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde 6 Şubat’ta başlayan 25. Kış Olimpiyatları, Verona Olimpik Arena’da düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Seremoniye Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry, çok sayıda diplomat, IOC üyeleri ve oyunlara katılan ülkelerin olimpiyat komitesi başkanları katıldı.

Kapanış töreninde İtalyan kültürünü yansıtan gösterilerin yanı sıra modern dans ve müzik performansları sahnelendi. Konserlerle başlayan etkinlikler, ülkelerin bayraklarıyla gerçekleştirilen geçit töreniyle devam etti.

SON MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Tören programı kapsamında kayaklı koşu branşının son iki yarışının madalyaları takdim edildi. Kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik yarışında İsveçli Ebba Andersson altın, Norveçli Heidi Weng gümüş, İsviçreli Nadja Kaelin bronz madalya kazandı.

Erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik yarışında ise Norveçli sporcular kürsüyü paylaştı. Johannes Høsflot Klaebo altın, Martin Løwstrøm Nyenget gümüş, Emil Iversen bronz madalyanın sahibi oldu.

OLİMPİYAT BAYRAĞI FRANSA’YA DEVREDİLDİ

2030 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Fransa, IOC Başkanı Coventry’nin de katıldığı törenle olimpiyat bayrağını resmen devraldı. Devir teslim, Fransa bayrağının milli marş eşliğinde göndere çekilmesiyle tamamlandı.

IOC Başkanı Coventry, organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından Milano ve Cortina kentlerinde sembolik olarak olimpiyat ateşleri söndürüldü ve 25. Kış Olimpiyatları resmen sona erdi.