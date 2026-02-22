Kış Olimpiyatları'nda 21 Şubat'ın özeti ve madalya tablosu

Kış Oyunları’nda dün birçok branşta madalya heyecanı yaşandı. Johannes Hoesflot Klaebo, klasik yarışını kazanarak bir organizasyonda 6 altın madalya elde eden ilk sporcu oldu.

Norveçli sporcu, kış olimpiyatları tarihinde en fazla altın madalya kazanan sporcu (11) unvanını da geliştirdi. Aynı yarışta Norveçli Martin Løwstrøm Nyenget gümüş, Emil Iversen ise bronz madalya aldı.

Serbest stil kayakta iki kategoride madalya yarışları yapıldı. Erkekler kayak krosta İtalyan Simone Deromedis altın madalyaya uzanırken, Federico Tomasoni gümüş, İsviçreli Alex Fiva bronz madalya kazandı.

ABD'DEN ALTIN MADALYA

Karışık takım aerials kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri, Kaila Kuhn, Connor Curran ve Christopher Lillis’ten oluşan kadrosuyla 325,35 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. İsviçre gümüş, Çin ise bronz madalya elde etti.

Curling erkekler finalinde Kanada, Büyük Britanya’yı 9-6 mağlup ederek altın madalya kazandı. Curling kadınlar üçüncülük maçında da Kanada, ABD’yi 10-7 yenerek bronz madalyayı aldı.

Dağ kayağı karışık bayrak kategorisinde altın madalya, Emily Harrop ve Thibault Anselmet’nin yer aldığı Fransa’nın oldu. İsviçre gümüş, İspanya bronz madalya kazandı.

KARİYERİNİN İLK ALTIN MADALYASI

Sürat pateni kadınlar ve erkekler toplu çıkış yarışlarında altın madalyalar Hollanda’ya gitti. Kadınlarda Marijke Groenewoud, kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanırken Kanadalı Ivanie Blondin gümüş, ABD’li Mia Manganello bronz madalya aldı.

Erkeklerde ise Jorrit Bergsma, altın madalyaya uzandı. 40 yaşındaki Bergsma, sürat pateninde olimpiyat altını kazanan en yaşlı sporcu olarak tarihe geçti.

Günün son madalyası buz hokeyi erkekler kategorisinde verildi. Üçüncülük maçında Slovakya’yı 6-1 mağlup eden Finlandiya, bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan serbest stil kayak kadınlar halfpipe final yarışları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi.

MADALYA TABLOSU