Kış Olimpiyatları'nda madalya tablosu: Zirvede yer alan ülke netleşti
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları yarın düzenlenecek kapanış töreniyle son bulacak. Son günde dört branşta madalyalar sahibini bulacak. Madalya tablosunda Norveç büyük oranda zirvede yer almayı garantiledi.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları yarın sona erecek. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran Norveç madalya tablosunu zirvede bitirmeyi hemen hemen garantiledi.
Oyunlarda yarın dört disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak. Bobsled, kayaklı koşu, curling ve buz hokeyi branşlarında madalya mücadelesi yaşanacak.
KAPANIŞ TÖRENİ YARIN
Erkekler 4'lü bobsled, kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik, curling kadınlar ve buz hokeyi erkekler kategorilerinde madalyalar dağıtılacak. Kış olimpiyatları, TSİ 22.30'da Verona Olimpik Arena'da gerçekleştirilecek kapanış seremonisiyle son bulacak.
Organizasyonda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:
12.00 Kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)
13.05 Curling kadınlar final maçı: İsviçre-İsveç (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)
14.15 Erkekler 4'lü bobsled (Cortina Kayak Merkezi)
16.10 Buz hokeyi erkekler final maçı: Kanada-ABD (Milano Santagiulia Arena)
MADALYA TABLOSU
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|17
|10
|10
|37
|2
|ABD
|10
|12
|7
|29
|3
|İtalya
|9
|5
|13
|27
|4
|Hollanda
|8
|7
|3
|18
|5
|Almanya
|6
|8
|8
|22
|6
|Fransa
|6
|8
|6
|20
|7
|İsviçre
|6
|6
|5
|17
|8
|İsveç
|6
|6
|4
|16
|9
|Avusturya
|5
|8
|5
|18
|10
|Japonya
|5
|7
|12
|24