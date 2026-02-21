Giriş / Abone Ol
Kış Olimpiyatları'nda madalya tablosu: Zirvede yer alan ülke netleşti

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları yarın düzenlenecek kapanış töreniyle son bulacak. Son günde dört branşta madalyalar sahibini bulacak. Madalya tablosunda Norveç büyük oranda zirvede yer almayı garantiledi.

Spor
  • 21.02.2026 09:15
  • Giriş: 21.02.2026 09:15
  • Güncelleme: 21.02.2026 09:27
Kaynak: Spor Servisi
AA

İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları yarın sona erecek. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran Norveç madalya tablosunu zirvede bitirmeyi hemen hemen garantiledi.

Oyunlarda yarın dört disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak. Bobsled, kayaklı koşu, curling ve buz hokeyi branşlarında  madalya mücadelesi yaşanacak.

KAPANIŞ TÖRENİ YARIN

Erkekler 4'lü bobsled, kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik, curling kadınlar ve buz hokeyi erkekler kategorilerinde madalyalar dağıtılacak. Kış olimpiyatları, TSİ 22.30'da Verona Olimpik Arena'da gerçekleştirilecek kapanış seremonisiyle son bulacak.

Organizasyonda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

12.00 Kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

13.05 Curling kadınlar final maçı: İsviçre-İsveç (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

14.15 Erkekler 4'lü bobsled (Cortina Kayak Merkezi)

16.10 Buz hokeyi erkekler final maçı: Kanada-ABD (Milano Santagiulia Arena)

MADALYA TABLOSU

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç17101037
2ABD1012729
3İtalya951327
4Hollanda87318
5Almanya68822
6Fransa68620
7İsviçre66517
8İsveç66416
9Avusturya58518
10Japonya571224
