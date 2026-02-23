Kış Olimpiyatları'nda skandal: İsrail takımı sahte beyanla yakalandı, diskalifiye edildi

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın son gününde ciddi bir skandal yaşandı. İsrail Olimpiyat Komitesi, erkekler 4’lü bobsled takımının sahte beyanda bulunduğunu kabul ederek ekibin diskalifiye edildiğini açıkladı.

Takım kaptanlığını, Gazze’deki saldırılara verdiği destek nedeniyle daha önce de tartışma konusu olan Adam Edelman’ın yaptığı İsrail ekibi, cumartesi günü yarıştığı kadroyu pazar sabahı değiştirdi. Ancak olimpiyat kurallarına göre bu tür bir değişiklik, yalnızca bir sporcunun sağlık sorunu yaşaması ya da yarışmaya uygun olmaması halinde mümkün.

Komitenin açıklamasına göre sporcu Uri Zisman, delegasyon başkanına gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu itiraf etti. Bunun üzerine takımın yarışmalardan men edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu davranışın “olimpiyat sporcularından beklenen etik ve sportif standartlarla bağdaşmadığı” vurgulandı.

EDELMAN GERİ ADIM ATMADI

Skandalın merkezindeki isim olan Adam Edelman ise sahte beyanı savunmaya devam etti. Daha önce RTS spikeri Stefan Renna’nın canlı yayında, Edelman’ın İsrail’in Gazze’de yürüttüğü katliamı desteklediğini ifşa etmesiyle gündeme gelen 34 yaşındaki sporcu, yapılan ihlalin “iyi niyetli” olduğunu öne sürdü.

Edelman açıklamasında, kadro değişikliğini yedek sporcu Ward Fawarseh’in olimpiyatlarda yarışabilmesi için yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Son tura girerken sıralamamız büyük ölçüde belliydi. Yedek arkadaşımızın olimpiyat deneyimi yaşaması bizim için daha önemliydi. Ancak sunduğumuz şartlar kurallara uymadı ve bu nedenle son turdan çekildik.”

Edelman’ın, sahte beyanı kriterlerin karşılanmaması resmi diskalifikasyonu ise çekilme olarak nitelendirmesi dikkat çekti.