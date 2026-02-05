Kış Olimpiyatları'nın en başarılı ülkesi Norveç

İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları öncesi tüm zamanların madalya sayısında Norveç ilk sırada bulunuyor.

Organizasyon tarihinde 148 altın, 134 gümüş ve 123 bronz olmak üzere 405 madalya kazanan Norveçli sporcular, ülkelerini zirveye taşıdı.

Norveç'i 114 altın, 121 gümüş ve 95 bronz olmak üzere 330 madalya ile ABD takip etti. Almanya ise 105'i altın, 97'si gümüş ve 65'i bronz, toplam 267 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

NORVEÇ 10 KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

Norveç, kış olimpiyatları tarihinde 10 kez madalya tablosunun zirvesine çıktı.

Oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi Norveç, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 ve 2022'deki olimpiyatların madalya sıralamasında birinci oldu.

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkelerini temsilen 47 ulusal komite madalya kazandı. Oyunlarda 42 ülke, en az bir altın madalya elde etti. 5 ülke de elde ettiği gümüş ve bronz madalyalarla bu listeye girdi.

Türkiye'nin ise kış olimpiyatları tarihinde madalyası bulunmuyor.

ALMAN SPORCULAR DAMGA VURDU

Geçirdiği tarihsel süreç nedeniyle madalya tablosunda 4 farklı sıralamada yer alan Alman sporcular, oyunlar tarihine damgasını vurdu.

Almanya, 1992 Albertville'deki oyunlardan itibaren son 9 kış olimpiyatının madalya sıralamasında 3 kez birinci ve 4 kez ikinci olup 105'i altın, 97'si gümüş, 65'i bronz, toplam 267 madalya topladı.

Doğu Almanya 39 altın, 36 gümüş, 35 bronz olmak üzere 110, Batı Almanya 11'i altın, 15'i gümüş ve 13'ü bronz, toplam 39, Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı da 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere olimpiyat tarihinde 19 madalya kazandı.