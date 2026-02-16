Kış Olimpiyatları: Xandra Velzeboer ikinci altın madalyasını kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın 10. gününde kısa kulvar sürat pateni kadınlar 1000 metre yarışları, Milano’daki Milano Buz Pateni Arena’da gerçekleştirildi.

Finalde piste çıkan Hollandalı Xandra Velzeboer, 1 dakika 28.437 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Velzeboer, daha önce kazandığı 500 metrenin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti.

Kanadalı Courtney Sarault 1:28.523’lük süresiyle gümüş madalya alırken, Güney Koreli Kim Gilli 1:28.614 ile bronz madalyayı kazandı.