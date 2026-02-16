Kış Olimpiyatları: Xandra Velzeboer ikinci altın madalyasını kazandı
Xandra Velzeboer, kulvar sürat pateni kadınlar 1000 metreyi 1:28.437 ile kazanarak oyunlardaki ikinci altın madalyasına ulaştı.
Kaynak: Spor Servisi
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın 10. gününde kısa kulvar sürat pateni kadınlar 1000 metre yarışları, Milano’daki Milano Buz Pateni Arena’da gerçekleştirildi.
Finalde piste çıkan Hollandalı Xandra Velzeboer, 1 dakika 28.437 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Velzeboer, daha önce kazandığı 500 metrenin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti.
Kanadalı Courtney Sarault 1:28.523’lük süresiyle gümüş madalya alırken, Güney Koreli Kim Gilli 1:28.614 ile bronz madalyayı kazandı.