Kış Olimpiyatları yarın resmen başlayacak: İlk kez iki farklı noktada olimpiyat ateşi yakılacak

İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinin ev sahipliği yapacağı 25. Kış Olimpiyat Oyunları, yarın 4 noktada düzenlenecek açılış törenleriyle resmen başlayacak.

Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ana etkinliğin yanı sıra Predazzo, Livigno ve Cortina kasabalarında da açılış seremonisi düzenlenecek.

Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli gibi sanatçıların sahne alacağı açılışta, Milano ve Cortina'da olmak üzere ilk kez iki farklı noktada olimpiyat ateşi yakılacak.

Oyunlarda müsabakalar, Anterselva Biatlon Arena, Cortina Kızak Merkezi, Livigno Aerials ve Moguls Park, Livigno Kar Park, Milano Buz Park, San Siro Stadı, Milano Santagiulia Buz Hokeyi Arena, Milano Sürat Pateni Arena, Predazzo Kayakla Atlama Stadı, Stelvio Kayak Merkezi, Tesero Kayaklı Koşu Stadı, Tofane Alp Disiplini Merkezi ve Verona Olimpik Arena'da gerçekleştirilecek.

Sporcular, 22 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda, 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi verecek.

YABANCI LİDERLERİN KATILMASI BEKLENİYOR

İtalyan basınındaki haberlere göre San Siro Stadı'ndaki açılış seremonisine, olimpiyatlara katılacak ülkeler ile uluslararası kuruluşların liderleri katılacak.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ev sahipliğindeki törene, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Bu arada ev sahibi İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, olimpiyat oyunları süresince dünya genelinde çatışmaların durması ve olimpiyat ateşkesi olması çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'DEN 8 SPORCU

Türkiye, kış olimpiyatlarında 8 sporcuyla mücadele edecek.

Kısa kulvar sürat pateni branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcuyla yer alacak.

Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye, ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.

MİLANO-CORTİNA'DA 2 BİN 871 SPORCU

Tarihte 3. kez İtalya'da düzenlenecek oyunlara 90 ulusal olimpiyat komitesini temsilen 2 bin 871 sporcu katılacak.

Cinsiyet eşitliğine odaklanılan Milano-Cortina 2026'da yarışacak sporcuların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak.

Dağ kayağının ilk kez programa dahil olduğu olimpiyatlarda skeleton karışık takım ve çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da yer alacak.

Oyunlarda alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak, kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve bobsled olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışlar yapılacak.

MASKOTLAR: TİNA VE MİLO

Tina ve Milo, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın resmi maskotları oldu.

Maskotların isimleri, oyunların düzenlendiği şehirler Milano'dan Milo ve Cortina'dan Tina olarak türetildi.

İlk kez Sanremo Müzik Festivali'nde tanıtılan maskotların tasarımları, İtalya genelindeki okulların çizim yarışmalarıyla seçildi.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Ev sahibi İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için müsabakaların yapılacağı yerlerde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalyan ordusunun da oyunların güvenliğinde rol üstleneceğini belirterek, "170 araç buna ek olarak radarlar, uçaklar ve İHA unsurları olacak. 1928 asker ve 2000 jandarma görev yapacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan ordusunun desteği ve şehirlerdeki polislerle beraber toplamda 6 bini aşkın güvenlik görevlisinin oyunlar sırasında güvenliği sağlayacağı belirtildi.

Bu arada İtalya’da son birkaç haftadır tartışma konusu olan ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin de oyunlar sırasında İtalya’da görev yapacağına yönelik iddialara İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi açıklık getirdi.

Piantedosi, Temsilciler Meclisi’nde konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "ICE, ulusal topraklarımızda polis gibi operasyonel faaliyetler yürütmemektedir ve asla da yürütemeyecektir. Güvenlik ve kamu düzeni yalnızca kendi emniyet güçlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Ulusal topraklarımızda, ABD medyasında görülenlere benzer hiçbir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.