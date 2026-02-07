Kış olimpiyatlarında hangi Türk sporcular ne zaman yarışacak? Milano Kış Olimpiyatları programı

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcuların programı netleşti. Sporseverlerin merak ettiği “Kış olimpiyatlarında hangi Türk sporcular ne zaman yarışacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. Ay-yıldızlı sporcular, farklı branşlarda madalya mücadelesi verecek.

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin ilk madalya mücadelesi 9 Şubat Pazartesi günü kayakla atlama branşında gerçekleşecek.

MİLLİ SPORCULARIN MİLANO-CORTİNA 2026 YARIŞ PROGRAMI

Tarih Sporcu Branş Yarış Saat (TSİ) 9 Şubat Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir Kayakla Atlama Erkekler Normal Tepe 21.00 10 Şubat Abdullah Yılmaz Kayaklı Koşu Erkekler Sprint Klasik 11.15 12 Şubat İrem Dursun Kayaklı Koşu Kadınlar 10 km Serbest 14.00 13 Şubat Abdullah Yılmaz Kayaklı Koşu 10 km Serbest 14.00 14 Şubat Thomas Kaan Önol Lang Alp Disiplini Erkekler Büyük Slalom 12.00 14 Şubat Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir Kayakla Atlama Erkekler Büyük Tepe 20.45 16 Şubat Thomas Kaan Önol Lang Alp Disiplini Erkekler Slalom 12.00 16 Şubat Denis Örs, Furkan Akar Kısa Kulvar Sürat Pateni Erkekler 500 m Elemeler 13.15 16 Şubat Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir Kayakla Atlama Süper Takım 21.00 18 Şubat Ada Hasırcı Alp Disiplini Kadınlar Slalom 12.00 18 Şubat Denis Örs, Furkan Akar Kısa Kulvar Sürat Pateni 500 m Çeyrek Final 22.15

İLK MADALYA MÜCADELESİ KAYAKLA ATLAMADA

Türkiye, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’ndaki ilk yarışına kayakla atlama branşında çıkacak. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda erkekler normal tepe yarışında mücadele edecek.

KAYAKLI KOŞU VE ALP DİSİPLİNİ PROGRAMI

Kayaklı koşuda Abdullah Yılmaz sprint klasik ve 10 kilometre serbest yarışlarında piste çıkacak. İrem Dursun ise kadınlar 10 kilometre serbest yarışında Türkiye’yi temsil edecek.

Alp disiplini yarışlarında Thomas Kaan Önol Lang büyük slalom ve slalom yarışlarında mücadele edecek. Kadınlar slalom yarışında ise Ada Hasırcı piste çıkacak.

KISA KULVAR SÜRAT PATENİNDE TEMSİL

Milano Buz Pateni Arena’da yapılacak kısa kulvar sürat pateni yarışlarında Denis Örs ve Furkan Akar elemelerde yarışacak. Elemeleri geçmeleri halinde çeyrek final mücadelesine çıkacaklar.

MİLANO-CORTİNA 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, 22 Şubat Pazar günü Verona Olimpik Arena’da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

OLİMPİYATLAR HANGİ KANALDA?

Milano Kış Olimpiyat oyunları Eurosport'ta canlı olarak yayınlanıyor. Türk sporcuların karşılaşmalarının ise TRT Spor Yıldız ekranından da canlı olarak yayınlanması bekleniyor

Kış olimpiyatlarında Türk sporcular ne zaman yarışacak?

Türk sporcular 9 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında farklı branşlarda yarışacak.

Türkiye ilk yarışına hangi branşta çıkacak?

Kayakla atlama erkekler normal tepe yarışında mücadele edecek.

Fatih Arda İpcioğlu ne zaman yarışacak?

9 Şubat, 14 Şubat ve 16 Şubat tarihlerinde kayakla atlama branşında yarışacak.

Kış olimpiyatları ne zaman sona erecek?

22 Şubat 2026 tarihinde kapanış töreni yapılacak.

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcular farklı branşlarda önemli mücadelelere çıkacak. Kayakla atlama, kayaklı koşu, alp disiplini ve kısa kulvar sürat pateni gibi disiplinlerde yarışacak sporcuların performansı büyük merakla bekleniyor. Olimpiyat heyecanı, Türk sporcuların madalya mücadelesiyle devam edecek.