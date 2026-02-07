Kış olimpiyatlarında hangi Türk sporcular ne zaman yarışacak? Milano Kış Olimpiyatları programı
Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcuların programı netleşti. Sporseverlerin merak ettiği “Kış olimpiyatlarında hangi Türk sporcular ne zaman yarışacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. Ay-yıldızlı sporcular, farklı branşlarda madalya mücadelesi verecek.
İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin ilk madalya mücadelesi 9 Şubat Pazartesi günü kayakla atlama branşında gerçekleşecek.
MİLLİ SPORCULARIN MİLANO-CORTİNA 2026 YARIŞ PROGRAMI
|Tarih
|Sporcu
|Branş
|Yarış
|Saat (TSİ)
|9 Şubat
|Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir
|Kayakla Atlama
|Erkekler Normal Tepe
|21.00
|10 Şubat
|Abdullah Yılmaz
|Kayaklı Koşu
|Erkekler Sprint Klasik
|11.15
|12 Şubat
|İrem Dursun
|Kayaklı Koşu
|Kadınlar 10 km Serbest
|14.00
|13 Şubat
|Abdullah Yılmaz
|Kayaklı Koşu
|10 km Serbest
|14.00
|14 Şubat
|Thomas Kaan Önol Lang
|Alp Disiplini
|Erkekler Büyük Slalom
|12.00
|14 Şubat
|Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir
|Kayakla Atlama
|Erkekler Büyük Tepe
|20.45
|16 Şubat
|Thomas Kaan Önol Lang
|Alp Disiplini
|Erkekler Slalom
|12.00
|16 Şubat
|Denis Örs, Furkan Akar
|Kısa Kulvar Sürat Pateni
|Erkekler 500 m Elemeler
|13.15
|16 Şubat
|Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir
|Kayakla Atlama
|Süper Takım
|21.00
|18 Şubat
|Ada Hasırcı
|Alp Disiplini
|Kadınlar Slalom
|12.00
|18 Şubat
|Denis Örs, Furkan Akar
|Kısa Kulvar Sürat Pateni
|500 m Çeyrek Final
|22.15
İLK MADALYA MÜCADELESİ KAYAKLA ATLAMADA
Türkiye, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’ndaki ilk yarışına kayakla atlama branşında çıkacak. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda erkekler normal tepe yarışında mücadele edecek.
KAYAKLI KOŞU VE ALP DİSİPLİNİ PROGRAMI
Kayaklı koşuda Abdullah Yılmaz sprint klasik ve 10 kilometre serbest yarışlarında piste çıkacak. İrem Dursun ise kadınlar 10 kilometre serbest yarışında Türkiye’yi temsil edecek.
Alp disiplini yarışlarında Thomas Kaan Önol Lang büyük slalom ve slalom yarışlarında mücadele edecek. Kadınlar slalom yarışında ise Ada Hasırcı piste çıkacak.
KISA KULVAR SÜRAT PATENİNDE TEMSİL
Milano Buz Pateni Arena’da yapılacak kısa kulvar sürat pateni yarışlarında Denis Örs ve Furkan Akar elemelerde yarışacak. Elemeleri geçmeleri halinde çeyrek final mücadelesine çıkacaklar.
MİLANO-CORTİNA 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, 22 Şubat Pazar günü Verona Olimpik Arena’da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.
OLİMPİYATLAR HANGİ KANALDA?
Milano Kış Olimpiyat oyunları Eurosport'ta canlı olarak yayınlanıyor. Türk sporcuların karşılaşmalarının ise TRT Spor Yıldız ekranından da canlı olarak yayınlanması bekleniyor
Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcular farklı branşlarda önemli mücadelelere çıkacak. Kayakla atlama, kayaklı koşu, alp disiplini ve kısa kulvar sürat pateni gibi disiplinlerde yarışacak sporcuların performansı büyük merakla bekleniyor. Olimpiyat heyecanı, Türk sporcuların madalya mücadelesiyle devam edecek.