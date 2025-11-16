Kış öncesi kuzey cephesi alev alev

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Rusya ile Batı ittifakını karşı karşıya getiren Ukrayna savaşında zorlu kış koşulları başlarken cephe hattındaki çatışmalar şiddetleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nde Yablokovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya’nın liman kenti Novorossiysk’teki büyük petrol terminali Ukrayna saldırılarının ardından faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. Sheskharis terminalinden küresel ihracatın yaklaşık yüzde 2’sini gerçekleştiriliyordu. Krasnodar Krai operasyon merkezi yetkililerine göre saldırıda birkaç kıyı tesisi zarar gördü.

ENERJİDE KİLİT BİR MERKEZ

Ukrayna saldırıları, Rusya’nın Karadeniz lojistiği ve enerji altyapısı için kilit bir merkez görevi gören Novorossiysk’i defalarca hedef aldı.

Rus petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın finansmanına yardımcı oldukları için Kiev tarafından hedefler olarak alınıyor.

RIA Novosti, limanda bulunan sivil bir geminin toplu saldırıda vurulduğunu bildirdi.

PETROLE OYNUYORLAR

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko Telegram’dan yaptığı paylaşımda saldırıyı övdü. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de hafta başında X hesabında, "Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bu yıl Rusya’nın petrol üretimi ve rafinajında gözle görülür bir düşüş kaydedildiğini" yazdı. Zelenski, "Rus bütçesinin petrol ve gaz gelirleri azalıyor ve bu yılın sonunda Rusya bütçe petrol ve gaz gelirlerinde en az 37 milyar dolar kaybetmiş olacak" dedi.

KİEV’DEN MİSİLLEME

Novorossiysk’e yönelik son saldırı, Rusya’nın Kiev’e insansız hava araçları ve füzelerle gece boyunca düzenlediği ve en az altı kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına ve çok sayıda apartmanın ateşe verilmesine yol açan saldırıların ardından geldi.

BAKÜ İLE ELÇİLİK GERİLİMİ

Rus birliklerinin Kiev’e yönelik saldırılarında bir füzenin Azerbaycan elçiliğine isabet etmesi iki ülke arasında krize neden oldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kiev’deki büyükelçiliğinin Rus hava saldırısında hasar görmesinin ardından Rusya’ya nota verdi.

MÜZAKERELER DURDU

Bu arada savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimlerde de yol alınabilmiş değil. Ukrayna Moskova ile teması kestiğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, iki gün önce İngiltere basınına verdiği bir röportajda Kiev’in Moskova ile temasları durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Kyslytsya, bu kararın gerekçesi olarak Rusya-Ukrayna müzakerelerinde kayda değer bir ilerleme sağlanamamış olmasını gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya ile çatışmanın çözümüne yönelik müzakereleri durdurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna’nın müzakere niyetinde olmaması nedeniyle Rusya’nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı askeri faaliyetlere devam edeceğini söyledi. Çatışmalar, gerilim ve restleşmeler sürerken ABD ve NATO, Kiev’e askeri desteği artırıyor. AB ise yaptırım paketleriyle Rusya’yı ekonomik olarak sıkıştırmaya çalışıyor.