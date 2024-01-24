Kış ortası su kuşu sayımları yapıldı

Samsun ve Ordu’da 2024 yılı kış ortası su kuşu sayımları tamamlandı.



4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Türkiye’de av ve yaban hayvanlarının ve sulak alanların korunması, geliştirilmesi görevleri Tarım ve Orman Bakanlığına verildi.

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için ülke genelinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kış ortası su kuşu sayımları (KOSKS) yapılıyor. Böylece su kuşlarının mevsimsel değişimlerini izleyerek önemli ölçüde veri elde ediliyor ve sayım yapılan alanlar hakkında toplanan veriler güncellenebiliyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü, kış ortası su kuşu sayımları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi iş birliğinde 8-19 Ocak tarihleri arasında, Kızılırmak Deltası, Yeşilırmak Deltası, Samsun kıyıları, Ordu kıyıları, Lâdik Gölü, Yedikır Baraj Gölü ve Kaz Gölü’nde gerçekleştirildi.