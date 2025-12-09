Kış ortasında tahliye baskısı

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıla yakın zaman geçmesine rağmen deprem bölgesinde barınma sorunu çözülemedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ‘‘Alternatif alan yoksa kimse çıkarılmayacak’’ açıklamasına rağmen Hatay ve Malatya'da konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerin kış ortasında konteynerlardan tahliye edilmek istendiği belirtildi. Depremzedeler, kalıcı konutların henüz teslim edilmemesine rağmen tahliye baskısıyla karşılaştı. Bazı alanlarda elektrik kesildi, bazı yerlerde ise tebligatlarla çıkış istendi. Depremzedeler ‘‘Biz de burada kalmaktan çok mutlu değiliz ama gidecek yerimiz yok. Kışın ortasında ne yapacağız?” diye sordu.

ELEKTRİK KESİLDİ

Malatya’daki Mahmut Çalık Konteyner Kent’te kalan depremzedelere de tahliye tebligatı gönderildikten sonra bölgenin elektriği kesildi. Kış ortasında elektriksiz bırakılan depremzedeler, çocukların ve yaşlıların bulunduğu ailelerin karanlık ve soğukta bırakılmasına tepki gösterdi. Hak sahiplerinin büyük bölümü kura çekilmiş olsa bile, teslim edilmediği ya da oturulabilir olmadığı için kalıcı konutlara geçemedi. Buna karşın tahliye baskısı sürdü ve birçok aile alternatif barınma olanağı olmadan bırakıldı.

Benzer bir uygulama Hatay’ın Defne ilçesindeki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi ve ve Güzelburç Küçükdalyan 2 (Aselsan 2) Konteyner Kenti’nde yaşandı. Aybüke Yalçın Konaklama Merkezi'nde kalan depremzedeler, AFAD’ın konteyner kenti boşaltma girişimi üzerine tepki gösterdi. Depremzedeler, evlerinin hâlâ bitmediğini, gidecek yerleri olmadığını ve mevcut konteynerlerin yaşanabilir olmaktan uzak olduğunu aktardı. Yurttaşlar konteynerlerin hem sıcak hem soğukta yaşanamaz hale geldiğini, fakat kalıcı konutları teslim edilmeden tahliye edilmek istendiklerini belirtti.

Her gün elektrik kesintisi olduğunu ve sürekli “anahtarları değiştiririz” şeklinde tacize maruz kaldıklarını öne süren bir konteyner kent sakini, “Burada oturduğumuzdan beri rahat değiliz ama mecburiyet’’ dedi. Konteynerde yaşamanın zor olduğunu, elektrik kesildiğinde hayatın durduğunu vurgulayan konteyner kent sakini, “Evimiz oldu da biz mi oturmuyoruz, biz çok mu memnunuz bu 20 metrekarelik yerde. Hiçbir şey yapamıyoruz, hareket edemiyoruz. Yazın sıcaktan ölüyorduk, dışarı çıksak toz, kışın ise soğuk” ifadelerini kullandı. Bir başka konteyner kent sakini, “Şu an bizi atarlarsa gidecek bir metre yerimiz yok. Biz kimseden ekmek yemek istemiyoruz sadece barınmak istiyoruz” dedi.

Hatay Milletvekili seçilen ancak vekilliği düşürülen Gezi davası tutuklusu Can Atalay, bölgede ekonomik ve sosyal koşulların normale dönmediğini söyledi. Atalay, "Deprem bölgesinde, özellikle Hatay’da, mücbir sebep halinin süresi derhal ve koşulsuz uzatılmalıdır” dedi. Atalay, açıklamasında küçük esnafın borç yükü altında ezildiğini, istihdamın ve gelir üretiminin toparlanmadığını vurguladı.

İKİ KENTTE DEPREM

Deprem bölgelerinde barınma krizine ilişkin tartışmalar sürerken iki kentte deprem meydana geldi. Antalya’da önceki gün Konyaaltı merkezli 4.3 büyüklüğünde, dün öğle saatlerinde ise Serik merkezli 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Valilik’ten yapılan açıklamada olumsuz bir durum oluşmadığı kaydedildi. Van’ın Tuşba ilçesinde ise önceki gün 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.