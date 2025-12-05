Kış soğuğunda destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, park ve mezarlık alanlarında yapılan budama ve temizlik çalışmalarından elde edilen ağaç dalları ve kurumuş odunları işleyerek, il genelinde 2 bin 326 aileye toplam 23 bin 260 çuval yakacak dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sahip olduğu bin 435 mezarlık alanı ve parklarda temizlik, bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sonrasında ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunlar, belediye ekipleri tarafından toplanıp yakacak haline getiriliyor. Belediyenin Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere düzenli şekilde teslim ediliyor. Büyükşehir ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra şehit aileleri ve gazilere de yakacak desteğinde bulunuyor.

DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yakacak desteğinin sosyal dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri olduğunu belirtti. Aras “Budama ve temizlik çalışmalarından çıkan odunları çöpe atmak yerine yakacağa dönüştürerek ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu sayede hem israfı önlüyor hem de kış aylarında vatandaşlarımızın ısınma ihtiyacına katkı sağlıyoruz. Muğla’da hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışmayı büyütmeye, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.