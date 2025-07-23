Kış tatili için yapılan seyahat harcamalarında artış

Yerli turistlerin kış tatili için yılın ilk çeyreğinde yaptığı harcamalar, iki yılda yaklaşık 4 katına çıkarak 23 milyar lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yerli turistlerin yaz tatilleri yanında kış seyahatlerine ilgisi de artarak sürüyor.

SEYAHAT SAYISI YÜZDE 31,7 ARTTI

Ara tatil döneminin de içinde bulunduğu ocak-mart dönemi verilerine göre, "gezi, eğlence, tatil" amacıyla 2023'ün söz konusu döneminde 1 milyon 878 bin seyahat yapıldı.

Yerli turistin kış dönemi tatiline artan ilgisiyle birlikte bu sayı 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 31,7 artışla 2 milyon 474 bine çıktı.

HARCAMALAR 23 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Söz konusu döneme ilişkin seyahat harcamalarında da yüksek artış görüldü. Buna göre, 2023'ün ilk çeyreğinde 5 milyar 980 milyon 413 bin lira harcama yapılırken, aynı tutar bu yıl için 22 milyar 906 milyon 736 bin lira olarak hesaplandı.

Bu kapsamda seyahat harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktı.