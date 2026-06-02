Kısa Dalga’nın "Vize İmparatorluğu" araştırma dosyasına erişim engeli getirildi

Lighthouse Reports öncülüğünde 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun hazırladığı, VFS Global’in vize aracılık sistemini ve Türkiye’deki Gateway bağlantılarını mercek altına alan “Vize İmparatorluğu” yazı dizisi erişime engellendi. Kararın gerekçesi “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” oldu.

Kısa Dalga muhabiri Canan Coşkun’un hazırladığı “Vize İmparatorluğu” yazı dizisi, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Haziran 2026 tarihli ve 2026/5576 sayılı kararıyla erişime engellendi.

BTK tarafından Kısa Dalga’ya tebliğ edilen kararda, erişim engelinin 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu maddede “Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak” erişim engeli kararı verilmesi düzenleniyor.

KÜRESEL ARAŞTIRMANIN TÜRKİYE AYAĞI

“Vize İmparatorluğu” dosyası, dünya genelinde devletlerin vize başvuru süreçlerini özel şirketlere devretmesiyle ortaya çıkan yeni yapıyı inceleyen uluslararası bir araştırmanın Türkiye ayağını oluşturuyordu.

Lighthouse Reports öncülüğünde, 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun iş birliğiyle yürütülen küresel araştırmada VFS Global’in, başvuru sahiplerinin çoğu zaman ihtiyaç duymadığı ek hizmetlerden yüksek gelir elde ettiği, bazı ülkelerde bu hizmetlerin isteğe bağlı olmaktan çıkarılıp başvurunun fiilî bir parçasıymış gibi sunulduğu, randevu sistemleri, özel ayrıcalıklı salonlar, kısa mesaj bildirimleri, kurye, belge tarama ve çıktı alma hizmetlerinin, başvuru sahipleri için görünmez bir ek faturaya dönüştüğü ortaya konulmuştu.

Kısa Dalga’da yayınlanan Türkiye ayağında ise VFS Global’in Türkiye operasyonları, Gateway Management ve şirketin sahibi Halis Ali Çakmak’ın iş ilişkileri ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilişkileri incelenmişti.