Kısa Film Yarışması gün sayıyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması”na katılım için son gün 1 Kasım. İSKİ, “Su Kaynaklarının Korunması - İlk Damladan Sonsuzluğa” temasıyla, sürdürülebilir su kullanımı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma, katılımcıları suyun yaşam döngüsündeki yerini sanatsal bakışla anlatmaya davet ediyor.

Jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Bennu Yıldırımlar, Nazan Kesal, Natali Yeres, İlkay Nişancı, Mesut Gengeç ve Ayten Bostancı var. Yarışmada birincilik ödülü 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 80 bin, üçüncüye 60 bin lira verilecek. Jüri Özel Ödülü & İSKİ Özel Ödülü ise 50.000 lira olarak belirlendi.