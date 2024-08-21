Kısa mesai saati ‘müjde’sinden esnek, güvencesiz çalışma çıktı

Emek Servisi

Hürriyet Gazetesi, çalışanlara Hacer Boyacıoğlu imzasıyla müjdeyi verdi. Çalışma saatleri kısalacak müjdesiyle verilen habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu’nda (YOİKK) esnek çalışmayla ilgili düzenleme netleşmeye başladı. Yine haberden öğrendiğimiz kadarıyla esnek çalışmada atılması planlanan ilk adım belirli süreli iş sözleşmesinin kolaylaştırılması olacak. Buna göre planlanan modelde, bir veya iki yıla kadar yapılacak iş sözleşmelerinde “bir projenin tamamlanması” gibi somut bir gerekçe aranmayacak. Bir gerekçe olmaksızın, belirli süreli sözleşmeyle çalışan istihdam edilebilecek.

13 Ağustos’ta YOİKK toplantısı sonrası gerçekleştirilen açıklamada, “Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri gözetilerek belirlenmesiyle ilgili önemli ilerlemeler kaydedildi” denilmişti.

Türkiye gazetesi, bu haberi bir adım daha ileriye götürerek konu ile ilgili yasal düzenleme için start alındığını yazdı. Yine başlık çok tanıdık “İş hayatı sil baştan” oldu.

Çalışma yaşamında yasal düzenlemenin sinyali ilk olarak Bakan Vedat Işıkhan tarafından “sosyal güvenlik mevzuatı uygulamalarını, değişen işgücü piyasa şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine uygun hale getireceğiz” denilerek verilmişti.

Müjde olarak sunulan manipülasyonun arkasında yatan gerçeğin “esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini artırmak” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aziz Çelik yaptığı değerlendirmede, “Habere göre yapılması planlanan değişiklik ile objektif koşul şartı kaldırılacak ve iki yıla kadarki belirli süreli iş sözleşmelerinde bu şart aranmayacak. Bilindiği gibi belirli süreli sözleşmeler işçiler için koruyucu değil. Tersine güvencesizlik demek. Belirli süreli iş sözleşmesi günlük dilde geçici işçilik anlamına geliyor” dedi. İfade edildiği gibi bir değişikliğin yaşanması durumunda işçiler için işe iade, ihbar ve kıdem tazminatı gibi hakların tarih olacağını söyleyen Çelik, “İşverenler yıllardır belirli süreli sözleşmelerle geçici ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmak istiyor. Bunun için belirli süreli sözleşmelerin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Çalışma saatlerini düşürmek iddiasıyla gündeme getirilen ve “tek iş kanunu” hazırlığı olarak bilinen hazırlıkların asıl amacının daha güvencesiz bir çalışma hayatı olduğu böylece bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Çalışma saatlerinin düşürülmesi vaadi işin sadece sosu” dedi.

DİSK Genel İş ise “Ülkemizde zaten işveren lehine işleyen bir esnek çalışma modeli mevcuttur. Esneklikle ulaşılmak istenen işçi için çalışma koşullarının düzeltilmesi değil, işverenin çıkarlarının korunmasıdır” diyerek yeniden gündeme sokulan düzenlemeye karşı tepki gösterdi.