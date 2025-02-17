Kısa mesajla işten çıkarıldılar: KFC ve Pizza Hut'ta işçilerin sözleşmeleri feshedildi

Melisa AY

Türkiye'de KFC ve Pizza Hut markalarının 2020 yılından bu yana işletmeciliğini üstlenen İŞ Gıda'nın konkordato ilan etmesiyle yaklaşık 7 bin işçi mağdur edildi.

Konkordato ilanının ardından başlayan ve ilk etapta tazminat hakkı bulunmayan işçileri etkileyen işten çıkarmalara yenileri eklendi. İŞ Gıda, KFC ve Pizza Hut'ta çalışan ve akıbetleri belirsiz olan işçilere, kısa mesaj ile iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi.

İşçiler, 15 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İŞ Gıda'dan gelen toplu kısa mesajla, işten çıkarıldıklarını öğrendi. İşçiler, işin sona ermesini ifade eden Kod-18 ile işten çıkarıldı. İşsizlik ödeneğine başvurabilmek için şart olan SGK'ye fesih bildirimi ise henüz gerçekleşmedi.

İşçilere gönderilen kısa mesajda yer alan fesih ihtarında özetle, "KFC ve Pizza Hut'ın sahibi Yum Brands'in haksız fesih kararı ile işçilere yeni bir pozisyon açılamadığı" ifadeleri yer aldı. Binlerce işçinin, ihbar ve kıdem tazminatları ile ödenmeyen maaşlarını ne zaman alacağı ise bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

İŞ Gıda, KFC ve Pizza Hut franchise sözleşmesinin feshedilmesiyle ekonomik sorunlar yaşadığını belirterek 7,7 milyar liralık konkordato başvurusunda bulunmuştu. 31 Ocak’ta İstanbul Anadolu 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi üç ay süreyle geçici mühlet kararı vermiş, mahkeme ayrıca şirkete üç de konkordato komiseri atamıştı. BirGün'ün ulaştığı belgelere göre patron İlkem Şahin, İŞ Gıda bünyesindeki Krispy Kreme'deki 32 milyon lirayı aşan değerdeki hissesini 23 Ocak 2025’te eşi Elif Gökçe Şahin’e devretti. Şahin ayrıca, konkordato kararından bir hafta önce 22 Ocak’ta, Almanya’da İŞ Gıda ile aynı anlama gelen ISHFoods, 23 Ocak’ta da ISHManagement Services adlı toplam 50 bin avro sermayeli 2 yeni şirketi faaliyete geçirdi.

7 bine yakın KFC ve Pizza Hut işçisi, patron İlkem Şahin'den haklarını istemek için eylemlerini sürdürüyor. Şirketin Beykoz'daki genel merkezi önünde ve KFC şubeleri bulunan kentlerdeki eski işyerlerinin önünde eylem yapan işçiler, Şahin'in 50 milyon lira değerinde yalı aldığını söyleyerek "Yalıyı sat, borçlarımızı öde" sloganları atıyor.

KOD-18 NEDİR?

İşten çıkarmalarda Kod-18, "İşin sona ermesi" olarak ifade edilmektedir. İşçinin yaptığı işin tamamlanması veya projenin bitmesi nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda kullanılır. Kod-18 ile çıkarılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. İşveren, ihbar süresine uymamışsa, işçi ihbar tazminatı talep edebilir. İşçi, gerekli şartları sağlıyorsa, işsizlik maaşı almaya da hak kazanır.