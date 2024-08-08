Kısa Mola ile annelerin ve çocukların yüzü gülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri; Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde hizmetlerine devam ediyor. Yatağan ve Bodrum ilçelerine de açılacak olan Kısa Mola merkezleri bugüne kadar 411 aileye 8 bin 300 kez hizmet verdi.

Kısa Mola merkezlerinden yararlanan annelerden Fatma Çıldır, kimselere emanet edemedikleri çocukları için hayata geçirilen Kısa Mola merkezlerinin çok iyi düşünülen bir hizmet olduğunu söyledi ve bu hizmetin annelere ve çocuklarına çok iyi geldiğini belirtti. Fatma Çıldır, “Kısa Mola bana terapi gibi geliyor. Tüm işlerimi halledebiliyor, çocuğum Kısa Mola’da iken kendimle baş başa kalıp kitap okuyabiliyorum. Bu hizmetten çok memnunum. Pandemi dönemi sonrası bu hizmetten yararlanmaya başladım. Çocuğum burada çok güzel vakit geçiriyor. Özel çocuğumuzu kimselere emanet edemediğimizden Kısa Mola biz annelere çok iyi geliyor” dedi.

Marmaris Kısa Mola Merkezi’nden yararlanan Melek Şenol da 3 yıldır bu hizmetten yararlandıklarını, evladının eve mutlu gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Melek Şenol, “Umut’un annesiyim. Marmaris Kısa Mola Merkez’ine 3 yıldır geliyoruz. Burada çalışanlardan, ilgi ve alakalarından çok memnunuz. Farklı etkinliklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Evladım eve mutlu gelince ben çok mutlu oluyorum. Burayı diğer ailelere de öneriyorum. Çocuklarını buraya gönül rahatlığı ile emanet edebilirler” diye konuştu.

Kısa Mola Merkezleri’nden yararlanan annelerden Fadime Güzel’de 4 yıldır bu hizmetten yararlandıklarını ve çocuğunun sosyalleşmesine çok katkısı olduğunu belirtti. Fadime Güzel, şunları söyledi: “Kısa Mola Merkezleri’nin açıldığını öğrenir öğrenmez bu hizmetten yararlanmaya başladık. 4 yıldır faydalanıyoruz. Çocuğumun sosyalleşmesine büyük katkı sağladı. Biz buraya büyükşehir belediyemizin engelli nakil araçları ile geliyoruz ve bu hizmetten çok memnunuz.”

BODRUM VE YATAĞAN’A KISA MOLA MERKEZİ AÇILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri, 6 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda 4 defa maksimum üç saat süreyle misafir ediyor. İl genelindeki Kısa Mola Merkezleri’nden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ve ardından tekrar evlerine geri bırakılıyor. Bodrum ve Yatağan ilçesine Kısa Mola merkezleri yapılması için çalışmalar sürüyor.