112 hangi hatları kapsıyor? Acil numaralar birleştirildi mi? Tüketici hattı kaç? Kısa numaralar listesi 2025 güncel bilgiler haberimizde.

BirBilgi
  28.10.2025 16:43
  • Giriş: 28.10.2025 16:43
  • Güncelleme: 28.10.2025 16:44
Kaynak: Haber Merkezi
Kısa Numara Telefon Listesi 2025 | Türkiye’de Acil ve Bilgi Hatları Tam Liste

Kısa numaralar, Türkiye’de hem sabit hatlar hem de mobil hatlar üzerinden vatandaşların hızlı ve doğrudan hizmet almasını sağlayan iletişim sistemleridir. 2021 yılında yapılan düzenlemeyle tüm acil çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi çatısı altında birleştirilmiştir. Artık 110 (itfaiye), 155 (polis) ve 156 (jandarma) gibi eski numaralardan yapılan aramalar doğrudan 112’ye yönlendirilmektedir. Ancak Türkiye’de sadece acil çağrılar değil, bilgi alma, danışmanlık ve ihbar amaçlı onlarca kısa numara da aktif olarak kullanılmaktadır.

TÜRKİYE’DE KULLANILAN KISA NUMARA SİSTEMİ

Kısa numaralar, kurumların hizmet alanlarına göre belirlenmiş üç haneli özel numaralardır. Bu numaralar sayesinde vatandaşlar; sağlık, güvenlik, ulaşım, enerji, sosyal hizmet, çevre, gıda, turizm ve vergi gibi birçok konuda doğrudan ilgili kurumlarla iletişime geçebilmektedir.

Türkiye’deki Acil ve Bilgi Hatları Listesi

NumaraKurumAmaç
112T.C. Sağlık Bakanlığı / Belediyeler / AFAD / Emniyet / JandarmaAcil Çağrı Merkezi, Yangın, Trafik, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Orman Yangını
113T.C. Sağlık BakanlığıAlo Sağlık Yardım
114T.C. Sağlık BakanlığıUlusal Zehir Danışma Merkezi
115Türkiye Yeşilay CemiyetiYeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)
120Bilgi Teknolojileri ve İletişim KurumuTüketici İletişim Merkezi
121Türk TelekomTelefon Arıza
124Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)Alo TÜİK
125Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)Alo DASK
126TÜRKSATKablo TV Arıza
140T.C. İçişleri BakanlığıAlo Terör İhbar Hattı
144Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıSosyal Yardım Hattı
150T.C. CumhurbaşkanlığıCİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)
153BelediyelerAlo Zabıta / Belediye Çağrı Merkezi
157Göç İdaresi Başkanlığıİnsan Ticareti Mağdurlarına Yardım ve İhbar
159T.C. Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAlo Karayolları
160TÜRKSATE-Devlet Çağrı Merkezi
170T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıSGK ve Çalışma Hayatı Danışma Hattı
171T.C. Sağlık BakanlığıSigara Bırakma Hattı
174T.C. Tarım ve Orman BakanlığıAlo Gıda Hattı
175T.C. Ticaret BakanlığıAlo Tüketici
181T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre Bilgi Hattı
182T.C. Sağlık BakanlığıMHRS Hastane Randevu Hattı
183Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıKadın ve Sosyal Hizmetler Danışma Hattı
186Elektrik Dağıtım ŞirketleriElektrik Arıza
187Doğalgaz ŞirketleriDoğalgaz Arıza
189Gelir İdaresi BaşkanlığıVergi Danışma Hattı
190Diyanet İşleri BaşkanlığıDini Danışma
191T.C. Sağlık BakanlığıUyuşturucuyla Mücadele Danışma ve Destek Hattı
199T.C. İçişleri BakanlığıAlo Nüfus ve Vatandaşlık (NVİ)

2021 REFORMU: TÜM ACİL HATLAR 112’DE BİRLEŞTİ

Türkiye’de acil durumlarda karışıklığın önüne geçmek için 2021 yılında tüm acil çağrı hatları 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplandı. Artık 110 (itfaiye), 155 (polis), 156 (jandarma), 177 (orman yangını) ve 122 (AFAD) gibi eski numaralardan yapılan aramalar doğrudan 112’ye yönlendiriliyor. Bu sayede vatandaşlar, tek numara üzerinden itfaiye, ambulans, polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerine ulaşabiliyor.

KISA NUMARALAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kısa numaralar, hayatı kolaylaştıran, bilgiye ve yardıma hızlı ulaşmayı sağlayan sistemlerdir. Özellikle acil durumlarda zaman kaybını önleyen bu numaralar, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesinde büyük rol oynamaktadır. Aynı zamanda devletin şeffaflık, vatandaşla doğrudan iletişim ve hızlı çözüm politikalarının da bir yansımasıdır.

TÜRKİYE’DE EN SIK KULLANILAN KISA NUMARALAR

  • 112: Acil Çağrı Merkezi (Yangın, Ambulans, Polis, Jandarma, AFAD)
  • 150: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
  • 153: Alo Zabıta ve Belediye İletişim Hattı
  • 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Hattı
  • 175: Alo Tüketici Şikayet Hattı
  • 182: MHRS Hastane Randevu Sistemi
  • 183: Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Danışma Hattı
  • 186: Elektrik Arıza Hattı
  • 187: Doğalgaz Arıza Hattı
  • 189: Vergi Danışma Hattı

Kısa numaralar, Türkiye’de kamu hizmetlerine hızlı ve doğrudan ulaşmanın en pratik yoludur. Özellikle 112’nin tüm acil çağrıları tek çatı altında toplaması, iletişim sürecinde büyük kolaylık sağlamıştır. Vatandaşlar artık hangi kurumla iletişime geçmeleri gerektiğini düşünmeden, yalnızca ilgili kısa numarayı tuşlayarak yardım, bilgi veya destek alabilmektedir.

112 ne işe yarar?

112, Türkiye’de tüm acil durum çağrılarının tek merkezde toplandığı Acil Çağrı Merkezidir. Ambulans, itfaiye, polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD çağrıları bu numaradan yapılır.

175 numarası hangi kuruma aittir?

175 numarası Ticaret Bakanlığı’na bağlı Alo Tüketici Hattı’dır. Vatandaşlar ürün, hizmet veya ticari şikayetlerini bu hat üzerinden iletebilir.

183 hattı ne için aranır?

183, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal hizmet hattıdır.

182 numarası ne işe yarar?

182, MHRS Hastane Randevu Sistemi’dir. Vatandaşlar bu hat üzerinden devlet hastanelerinden randevu alabilir.

112 dışında acil numara var mı?

Hayır, 2021 itibarıyla tüm acil numaralar 112 altında birleştirilmiştir. Eski numaralardan yapılan aramalar otomatik olarak 112’ye yönlendirilir.

