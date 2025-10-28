Kısa Numara Telefon Listesi 2025 | Türkiye’de Acil ve Bilgi Hatları Tam Liste

Kısa numaralar, Türkiye’de hem sabit hatlar hem de mobil hatlar üzerinden vatandaşların hızlı ve doğrudan hizmet almasını sağlayan iletişim sistemleridir. 2021 yılında yapılan düzenlemeyle tüm acil çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi çatısı altında birleştirilmiştir. Artık 110 (itfaiye), 155 (polis) ve 156 (jandarma) gibi eski numaralardan yapılan aramalar doğrudan 112’ye yönlendirilmektedir. Ancak Türkiye’de sadece acil çağrılar değil, bilgi alma, danışmanlık ve ihbar amaçlı onlarca kısa numara da aktif olarak kullanılmaktadır.

TÜRKİYE’DE KULLANILAN KISA NUMARA SİSTEMİ

Kısa numaralar, kurumların hizmet alanlarına göre belirlenmiş üç haneli özel numaralardır. Bu numaralar sayesinde vatandaşlar; sağlık, güvenlik, ulaşım, enerji, sosyal hizmet, çevre, gıda, turizm ve vergi gibi birçok konuda doğrudan ilgili kurumlarla iletişime geçebilmektedir.

Türkiye’deki Acil ve Bilgi Hatları Listesi

Numara Kurum Amaç 112 T.C. Sağlık Bakanlığı / Belediyeler / AFAD / Emniyet / Jandarma Acil Çağrı Merkezi, Yangın, Trafik, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Orman Yangını 113 T.C. Sağlık Bakanlığı Alo Sağlık Yardım 114 T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi 115 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 120 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tüketici İletişim Merkezi 121 Türk Telekom Telefon Arıza 124 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Alo TÜİK 125 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Alo DASK 126 TÜRKSAT Kablo TV Arıza 140 T.C. İçişleri Bakanlığı Alo Terör İhbar Hattı 144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Hattı 150 T.C. Cumhurbaşkanlığı CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) 153 Belediyeler Alo Zabıta / Belediye Çağrı Merkezi 157 Göç İdaresi Başkanlığı İnsan Ticareti Mağdurlarına Yardım ve İhbar 159 T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alo Karayolları 160 TÜRKSAT E-Devlet Çağrı Merkezi 170 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK ve Çalışma Hayatı Danışma Hattı 171 T.C. Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı 174 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Alo Gıda Hattı 175 T.C. Ticaret Bakanlığı Alo Tüketici 181 T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Bilgi Hattı 182 T.C. Sağlık Bakanlığı MHRS Hastane Randevu Hattı 183 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın ve Sosyal Hizmetler Danışma Hattı 186 Elektrik Dağıtım Şirketleri Elektrik Arıza 187 Doğalgaz Şirketleri Doğalgaz Arıza 189 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Danışma Hattı 190 Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Danışma 191 T.C. Sağlık Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Danışma ve Destek Hattı 199 T.C. İçişleri Bakanlığı Alo Nüfus ve Vatandaşlık (NVİ)

2021 REFORMU: TÜM ACİL HATLAR 112’DE BİRLEŞTİ

Türkiye’de acil durumlarda karışıklığın önüne geçmek için 2021 yılında tüm acil çağrı hatları 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplandı. Artık 110 (itfaiye), 155 (polis), 156 (jandarma), 177 (orman yangını) ve 122 (AFAD) gibi eski numaralardan yapılan aramalar doğrudan 112’ye yönlendiriliyor. Bu sayede vatandaşlar, tek numara üzerinden itfaiye, ambulans, polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerine ulaşabiliyor.

KISA NUMARALAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kısa numaralar, hayatı kolaylaştıran, bilgiye ve yardıma hızlı ulaşmayı sağlayan sistemlerdir. Özellikle acil durumlarda zaman kaybını önleyen bu numaralar, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesinde büyük rol oynamaktadır. Aynı zamanda devletin şeffaflık, vatandaşla doğrudan iletişim ve hızlı çözüm politikalarının da bir yansımasıdır.

TÜRKİYE’DE EN SIK KULLANILAN KISA NUMARALAR

112: Acil Çağrı Merkezi (Yangın, Ambulans, Polis, Jandarma, AFAD)

150: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)

153: Alo Zabıta ve Belediye İletişim Hattı

170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Hattı

175: Alo Tüketici Şikayet Hattı

182: MHRS Hastane Randevu Sistemi

183: Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Danışma Hattı

186: Elektrik Arıza Hattı

187: Doğalgaz Arıza Hattı

189: Vergi Danışma Hattı

Kısa numaralar, Türkiye’de kamu hizmetlerine hızlı ve doğrudan ulaşmanın en pratik yoludur. Özellikle 112’nin tüm acil çağrıları tek çatı altında toplaması, iletişim sürecinde büyük kolaylık sağlamıştır. Vatandaşlar artık hangi kurumla iletişime geçmeleri gerektiğini düşünmeden, yalnızca ilgili kısa numarayı tuşlayarak yardım, bilgi veya destek alabilmektedir.

112 ne işe yarar?

112, Türkiye’de tüm acil durum çağrılarının tek merkezde toplandığı Acil Çağrı Merkezidir. Ambulans, itfaiye, polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD çağrıları bu numaradan yapılır.

175 numarası hangi kuruma aittir?

175 numarası Ticaret Bakanlığı’na bağlı Alo Tüketici Hattı’dır. Vatandaşlar ürün, hizmet veya ticari şikayetlerini bu hat üzerinden iletebilir.

183 hattı ne için aranır?

183, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal hizmet hattıdır.

182 numarası ne işe yarar?

182, MHRS Hastane Randevu Sistemi’dir. Vatandaşlar bu hat üzerinden devlet hastanelerinden randevu alabilir.

112 dışında acil numara var mı?

Hayır, 2021 itibarıyla tüm acil numaralar 112 altında birleştirilmiştir. Eski numaralardan yapılan aramalar otomatik olarak 112’ye yönlendirilir.