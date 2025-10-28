Kısa Numara Telefon Listesi 2025 | Türkiye’de Acil ve Bilgi Hatları Tam Liste
112 hangi hatları kapsıyor? Acil numaralar birleştirildi mi? Tüketici hattı kaç? Kısa numaralar listesi 2025 güncel bilgiler haberimizde.
Kısa numaralar, Türkiye’de hem sabit hatlar hem de mobil hatlar üzerinden vatandaşların hızlı ve doğrudan hizmet almasını sağlayan iletişim sistemleridir. 2021 yılında yapılan düzenlemeyle tüm acil çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi çatısı altında birleştirilmiştir. Artık 110 (itfaiye), 155 (polis) ve 156 (jandarma) gibi eski numaralardan yapılan aramalar doğrudan 112’ye yönlendirilmektedir. Ancak Türkiye’de sadece acil çağrılar değil, bilgi alma, danışmanlık ve ihbar amaçlı onlarca kısa numara da aktif olarak kullanılmaktadır.
TÜRKİYE’DE KULLANILAN KISA NUMARA SİSTEMİ
Kısa numaralar, kurumların hizmet alanlarına göre belirlenmiş üç haneli özel numaralardır. Bu numaralar sayesinde vatandaşlar; sağlık, güvenlik, ulaşım, enerji, sosyal hizmet, çevre, gıda, turizm ve vergi gibi birçok konuda doğrudan ilgili kurumlarla iletişime geçebilmektedir.
Türkiye’deki Acil ve Bilgi Hatları Listesi
|Numara
|Kurum
|Amaç
|112
|T.C. Sağlık Bakanlığı / Belediyeler / AFAD / Emniyet / Jandarma
|Acil Çağrı Merkezi, Yangın, Trafik, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Orman Yangını
|113
|T.C. Sağlık Bakanlığı
|Alo Sağlık Yardım
|114
|T.C. Sağlık Bakanlığı
|Ulusal Zehir Danışma Merkezi
|115
|Türkiye Yeşilay Cemiyeti
|Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)
|120
|Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
|Tüketici İletişim Merkezi
|121
|Türk Telekom
|Telefon Arıza
|124
|Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
|Alo TÜİK
|125
|Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
|Alo DASK
|126
|TÜRKSAT
|Kablo TV Arıza
|140
|T.C. İçişleri Bakanlığı
|Alo Terör İhbar Hattı
|144
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
|Sosyal Yardım Hattı
|150
|T.C. Cumhurbaşkanlığı
|CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)
|153
|Belediyeler
|Alo Zabıta / Belediye Çağrı Merkezi
|157
|Göç İdaresi Başkanlığı
|İnsan Ticareti Mağdurlarına Yardım ve İhbar
|159
|T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
|Alo Karayolları
|160
|TÜRKSAT
|E-Devlet Çağrı Merkezi
|170
|T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
|SGK ve Çalışma Hayatı Danışma Hattı
|171
|T.C. Sağlık Bakanlığı
|Sigara Bırakma Hattı
|174
|T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
|Alo Gıda Hattı
|175
|T.C. Ticaret Bakanlığı
|Alo Tüketici
|181
|T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
|Çevre Bilgi Hattı
|182
|T.C. Sağlık Bakanlığı
|MHRS Hastane Randevu Hattı
|183
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
|Kadın ve Sosyal Hizmetler Danışma Hattı
|186
|Elektrik Dağıtım Şirketleri
|Elektrik Arıza
|187
|Doğalgaz Şirketleri
|Doğalgaz Arıza
|189
|Gelir İdaresi Başkanlığı
|Vergi Danışma Hattı
|190
|Diyanet İşleri Başkanlığı
|Dini Danışma
|191
|T.C. Sağlık Bakanlığı
|Uyuşturucuyla Mücadele Danışma ve Destek Hattı
|199
|T.C. İçişleri Bakanlığı
|Alo Nüfus ve Vatandaşlık (NVİ)
2021 REFORMU: TÜM ACİL HATLAR 112’DE BİRLEŞTİ
Türkiye’de acil durumlarda karışıklığın önüne geçmek için 2021 yılında tüm acil çağrı hatları 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplandı. Artık 110 (itfaiye), 155 (polis), 156 (jandarma), 177 (orman yangını) ve 122 (AFAD) gibi eski numaralardan yapılan aramalar doğrudan 112’ye yönlendiriliyor. Bu sayede vatandaşlar, tek numara üzerinden itfaiye, ambulans, polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerine ulaşabiliyor.
KISA NUMARALAR NEDEN ÖNEMLİDİR?
Kısa numaralar, hayatı kolaylaştıran, bilgiye ve yardıma hızlı ulaşmayı sağlayan sistemlerdir. Özellikle acil durumlarda zaman kaybını önleyen bu numaralar, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesinde büyük rol oynamaktadır. Aynı zamanda devletin şeffaflık, vatandaşla doğrudan iletişim ve hızlı çözüm politikalarının da bir yansımasıdır.
TÜRKİYE’DE EN SIK KULLANILAN KISA NUMARALAR
- 112: Acil Çağrı Merkezi (Yangın, Ambulans, Polis, Jandarma, AFAD)
- 150: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
- 153: Alo Zabıta ve Belediye İletişim Hattı
- 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Hattı
- 175: Alo Tüketici Şikayet Hattı
- 182: MHRS Hastane Randevu Sistemi
- 183: Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Danışma Hattı
- 186: Elektrik Arıza Hattı
- 187: Doğalgaz Arıza Hattı
- 189: Vergi Danışma Hattı
Kısa numaralar, Türkiye’de kamu hizmetlerine hızlı ve doğrudan ulaşmanın en pratik yoludur. Özellikle 112’nin tüm acil çağrıları tek çatı altında toplaması, iletişim sürecinde büyük kolaylık sağlamıştır. Vatandaşlar artık hangi kurumla iletişime geçmeleri gerektiğini düşünmeden, yalnızca ilgili kısa numarayı tuşlayarak yardım, bilgi veya destek alabilmektedir.
112 ne işe yarar?
112, Türkiye’de tüm acil durum çağrılarının tek merkezde toplandığı Acil Çağrı Merkezidir. Ambulans, itfaiye, polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD çağrıları bu numaradan yapılır.
175 numarası hangi kuruma aittir?
175 numarası Ticaret Bakanlığı’na bağlı Alo Tüketici Hattı’dır. Vatandaşlar ürün, hizmet veya ticari şikayetlerini bu hat üzerinden iletebilir.
183 hattı ne için aranır?
183, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal hizmet hattıdır.
182 numarası ne işe yarar?
182, MHRS Hastane Randevu Sistemi’dir. Vatandaşlar bu hat üzerinden devlet hastanelerinden randevu alabilir.
112 dışında acil numara var mı?
Hayır, 2021 itibarıyla tüm acil numaralar 112 altında birleştirilmiştir. Eski numaralardan yapılan aramalar otomatik olarak 112’ye yönlendirilir.