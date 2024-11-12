Kısa ve belgesel heyecanı

Kültür Sanat Servisi

35. Ankara Film Festivali gösterimlerle devam ediyor. Festivalin ilk üç gününde, kısa ve belgesel filmlerin yarışma heyecanı yaşandı. İki seçki halinde gösterilen Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri, ekip katılımlı gösterimlerle Ankaralı izleyiciyle buluştu. Gösterimlerin ardından yapılan söyleşide, yaratıcıları filmlerinin çıkış hikâyesini anlattı.

“Kravat”, “Görüşürüz Kaplumbağa”, “Aç Açına” gibi filmler izleyiciyle buluştu. Ulusal Uzun Film Yarışması gösterimleri bugün, Sinan Kesova’nın “Büyük Kuşatma”, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” ve Murat Fıratoğlu’nun “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmleriyle devam edecek.