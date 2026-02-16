Kişi başına borç katlandı: Takibe düşen krediler 740 milyar liraya dayandı!

İktidarın yüksek faiz ve enflasyon sarmalında yönetmeye çalıştığı ekonominin bedelini, milyonlarca yurttaş borçlanarak ödüyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin aralık ayı verileri, milyonların içine düştüğü bataklığı ortaya koydu.

Toplam nakdi kredi hacmi, 2025 yılında 24 trilyon 204 milyar TL’ye ulaşırken, tasfiye olunacak krediler 740 milyar TL’ye dayandı.

Nefes'te yer alan habere göre, tasfiye olunacak krediler kasım ayına göre 42 milyar TL arttı. Son bir yılda tasfiye olunacak kredilerde yüzde 99 artış yaşandı.

KİŞİ BAŞINA BORÇ YÜZDE 42,5 ARTTI

Nakit sıkıntısı yaşayanların geçinmek için kredi ve kredi kartlarına yüklenmesi borçlanmayı artırdı.

Bireysel kredi borç bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 5 trilyon 914 milyar TL’ye dayandı. Bireysel kredilerde en büyük pay, 2 trilyon 918 milyar TL ile kredi kartlarının oldu. Böylece, yurttaşın borçlarının yarısını kredi kartları oluşturdu.

Kredi kartlarını 1 trilyon 467 milyar TL ile ihtiyaç kredileri izledi. Bireysel kredi borçlu sayısı son bir yıl içinde 1.8 milyon kişi artarak 43.6 milyon kişiye dayandı. Bu veriler, 86 milyon 92 bin nüfusa sahip Türkiye’de vatandaşların yarısından fazlasının bankalara binlerce lira borçlu durumda olduğunu ortaya koydu. Kişi başına düşen ortalama borç tutarı, son bir yılda 95 bin 69 TL’den 135 bin 500 TL’ye çıkarak yüzde 42.5 artış gösterdi. Kişi başına düşen borç, 4.8 asgari ücrete denk geliyor.

KREDİ KARTLARINI PATLATTIK

Düşük ücretler nedeniyle nakit sıkıntısı yaşayanların kredi kartlarına yönelmesi sonucunda kredi kartları da patladı.

Bireysel kredi kartlarının borç bakiyesi 2 trilyon 918 milyar TL’ye dayandı.

Öte yandan, Türkiye’de geçen yıl 40.6 milyon kişi kredi kartı borçlusu olarak kayıtlara geçti. Kişi başına düşen kredi kartı borcu da son bir yılda 48 bin 988 TL’den 71 bin 817 TL’ye yükseldi. Yurttaşın kredi kartı borcu bir yıl içinde yüzde 47 artış gösterdi.