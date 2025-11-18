Kişi başına düşen kart borcu asgari ücretin 5,5 katı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’de kredi kartı borçlularının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Salıcı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporuna dayandırarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporuna göre; kart borçlusu 40 milyon insan var ülkemizde. Borçlanma ehliyetine sahip her üç kişiden ikisi bankalara borçlu" dedi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN BORÇ 123 BİN LİRA

"Bir maaşınız kadar ikramiye alsanız bile, borcunuzu kapatmaya yetmeyebilir" diyen Salıcı, "Her birimizin kart borcu ortalama 66 bin lira. Geçen yıla göre yüzde 50 artmış durumda. Kişi başına düşen borç ise 123 bin lira" bilgisini paylaştı.

GENÇLERİN YÜZDE 74’Ü BORÇ SARMALINDA

Salıcı, şunları söyledi: "En ağırıma gideni de; 18-29 yaş arası gençlerin yüzde 74’ü borç sarmalında. Borçsuz bir hayatın hayali yok edilmiş durumda. Türkiye; zenginleşmek için değil, yatırım yapmak için değil, lüks tüketmek için değil, sadece ama sadece hayatını devam ettirebilmek için borçlanıyor. Bu artık 'harcama' değil, hayatta kalma stratejisi. 23’üncü yılın sonunda Adalet ve Kalınma Partisi’nin eseri."