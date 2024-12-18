Kişi başına GSYH, AB’nin %28 altında

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Satınalma Gücü Paritesi (SGP) geçici sonuçlarını açıkladı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan sonuçlara göre, Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) endeksi 72 oldu. Bu değer, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin ortalaması olan 100 değerinin yüzde 28 altında kaldı.

Karşılaştırmalar 27 AB ülkesi, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ve Türkiye dahil olmak üzere 6 aday ülkeyi kapsadı. Avrupa genelinde en yüksek endeks değeri 237 ile Lüksemburg'da, en düşükler ise 36 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek'te gözlendi. Lüksemburg'un kişi başına GSYH endeksi, AB ortalamasının yüzde 137 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ise yüzde 64 altında hesaplandı.

TÜİK'e göre kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi endeksi Türkiye için 84 oldu. Türkiye'de bireysel tüketim AB ortalamasının yüzde 16 altında kaldı. Fiili bireysel tüketim düzeyleri karşılaştırıldığında, en yüksek değer 136 ile Lüksemburg'da, en düşük ise 41 ile Arnavutluk'ta gözlemlendi. Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi ise 39 olarak açıklandı. AB ülkelerinde 100 avroya dolan sepet, Türkiye'de 39 avro karşılığında satın alınabildi.