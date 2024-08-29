Kişi ve kuruluşların malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu listesinde değişiklik

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu listesinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Birleşmiş Milletler Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listenin “A-DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan ‘Yassine Chekkouri’ isimli şahsa ilişkin hükümler kaldırılmıştır.”